Initialement intéressé par un transfert à l’OL, le milieu de terrain du Stade Rennais, Nemanja Matic, pourrait finalement prendre une tout autre direction cet hiver.

Mercato Stade Rennais : Florian Maurice confirme pour Nemanja Matic

Six mois seulement après son arrivée en fanfare, Nemanja Matic veut déjà quitter les rangs du Stade Rennais lors de ce mercato hivernal. Alors que la direction rennaise n’a pas tenu sa promesse de lui trouver une école internationale pour ses enfants, le milieu de terrain de 35 ans souhaite quitter la Bretagne pour rejoindre un nouvel endroit, où il pourrait inscrire ses enfants. Présent en conférence de presse ce mardi, à l’occasion de la présentation officielle d’Azor Matusiwa, Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, a confirmé à demi-mot le possible départ de l’ancien milieu défensif de Manchester United. « On essaie de trouver des solutions bonnes pour tout le monde, c'est en cours », a déclaré le dirigeant rennais. Et selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’international serbe fait de l’Olympique Lyonnais sa destination privilégiée en cas de départ. Pour autant, Nemanja Matic ne se prive pas d’écouter d’autres prétendants.

Réunion entre le clan Nemanja Matic et le Besiktas

Susceptible de quitter le Stade Rennais d’ici le 31 janvier prochain, Nemanja Matic dispose de possibilités en Premier League, en Serie A, ainsi qu’en Turquie. « Désireux de quitter Rennes cet hiver, Matic se verrait bien rester en France. Alors que les Rouge et Noir privilégient, quant à eux, un départ à l’étranger, le Serbe penche aujourd’hui pour l’OL. Il y a aussi des intérêts en Italie, en Angleterre et en Turquie », explique le spécialiste italien. Et justement à ce propos, Ignazio Genuardi révèle qu’un club de Süper Lig est passé à l’offensive pour tenter de convaincre le protégé de Julien Stéphan. En effet, malgré la préférence du joueur en faveur de l’Olympique Lyonnais, une réunion décisive était programmée ce mardi entre les représentants de Matic et les dirigeants de Besiktas Istanbul. En cas d’accord financier, le numéro 21 du SRFC pourrait filer en Süper Lig et snober l’OL, qui ne pourrait pas rivaliser avec la formation turque.