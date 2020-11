Stade Rennais : L'homme providentiel de Stéphan est enfin là

Publié le 13 novembre 2020 à 17:00

Le Stade Rennais va-t-il retrouver un homme providentiel ? Sur une série d'une victoire en sept matches, les Rouge et Noir comptent sur le trêve internationale pour retrouver des couleurs. Et ils peuvent miser sur les retours de plusieurs éléments importants de l'équipe de Julien Stéphan, 3e de Ligue 1.

Le Stade Rennais enregistre un retour important

Si Faitout Maouassa a fait son retour à l'entraînement collectif, jeudi, après sa blessure à la cheville subie fin septembre contre l'AS Monaco (2-1), c'est un autre absent de longue date qui a foulé les pelouses de la Piverdière avec ses coéquipiers ce vendredi. Après son transfert avorté à l'ASSE, M'Baye Niang est de nouveau disponible et en forme pour le Stade Rennais. Malgré la situation rocambolesque durant le mercato, Julien Stéphan a toujours compté sur le Sénégalais. En août, il déclarait : "À partir du moment où il est là, si j’estime que c’est la meilleure option pour le poste d’attaquant, je le ferais débuter. Si j’estime qu’un autre a montré plus de choses, plus de qualités pendant la semaine d’entraînement, je ferais débuter quelqu’un d’autre. Il ne faudra pas y voir quelconque message sur un départ ou sur le fait qu’il reste."

Finalement, M'Baye Niang est resté et le Stade Rennais a anticipé en recrutant Serhou Guirassy à Amiens. Le nouveau venu a volontiers récupéré la place de titulaire de son coéquipier, le temps d'une remise en forme, et en règles, du Sénégalais. "Ce n’est pas un retour puisqu’il n’est jamais parti, avait commenté Stéphan en octobre. Il a toujours été là, a toujours fonctionné avec le groupe. Le besoin urgent est de le remettre en condition physique, il pourra alors reprendre l’entraînement collectif et rentrer dans la concurrence. Il a besoin d’un petit temps." Ce temps est révolu et Niang est prêt à se battre pour retrouver sa place. "Je lui ai redis les règles, a clairement exprimé l'entraîneur du Stade Rennais. Et qu’à partir du moment où il les acceptais, c’était clair."

M'Baye Niang, faire du neuf avec du vieux ?

Dans une mauvaise passe, ce retour pourrait être vraiment bénéfique au Stade Rennais, qui a besoin de renouveau dans son jeu. M'Baye Niang a, lui, rendu de grands services aux Rouge et Noir, entre une année 2019 de haut niveau, qui l'a vu approcher les records d'Alexander Frei, la légende suisse du SRFC. Pierre Ménès, consultant pour Canal+, espérait voir le buteur dès samedi, contre le PSG (défaite 0-3). "Il n’a pas pu partir pour les raisons que l’on sait, donc là ça fait trois semaines qu’il retravaille. Je pense qu’il doit quand même pas être loin de faire son retour dans le groupe, parce que c’est pareil que pour Camavinga. Tu ne vas pas pouvoir faire jouer Guirassy tous les trois jours pendant des semaines. Tout ça n’a pas trop de sens", a fait remarquer le chroniqueur.

Il avait pourtant révélé que les relations entre Stéphan et Niang étaient très froides : "Stéphan et Niang ne veulent plus travailler ensemble. Incompatibilité totale. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour Olivier Létang et qui n’ont pas supporté son limogeage." Ce à quoi l'entraîneur du Stade Rennais avait répondu : "Je suis très content de travailler avec M'Baye. C'est un élément important de notre groupe. Je n'ai pas envie d'imaginer le départ de ce genre de joueur." Avec le retour de celui qui fut son homme providentiel, Julien Stéphan peut espérer le retour des beaux jours au SRFC.













Par Matthieu