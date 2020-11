FC Nantes : Flop du FCN mais star avec la sélection hongroise

Publié le 14 novembre 2020 à 11:53

Joueur au parcours atypique, Loïc Nego est désormais un héros pour la Hongrie. Mais au FC Nantes, on retient une image loin d’être aussi flatteuse pour le latéral droit de 29 ans.

Loïc Nego, sauveur de la Hongrie

La Hongrie doit largement sa qualification à l’Euro 2021 à Loïc Nego. Entré en jeu à la 80e minute de la rencontre contre l’Islande, l’ancien Nantais a égalisé 8 minutes plus tard avant que la Hongrie ne l’emporte finalement 2-1. Un succès historique qui a permis à la sélection hongroise de valider son ticket pour le grand rendez-vous continental de l’été prochain. Quel exploit pour le natif d’Ile de France (naturalisé hongrois depuis un an et demi) qui n’avait pourtant pas brillé avec le FC Nantes, son club formateur !

Le néo-Hongrois, un flop du FC Nantes

L’aventure professionnelle de Loïc Nego au FC Nantes commence lors de la saison 2008-2009, alors que l’entraîneur Elie Baup décide de le lancer. Deux ans plus tard, l’international hongrois est toujours avec les Canaris, relégués en Ligue 2, mais il refuse de prolonger et souhaite s’engager avec l’AS Rome. Blacklisté pour son refus de prolonger, Loïc Nego est obligé de quitter le FC Nantes pour se retrouver 9 ans plus tard en sélection de Hongrie, dont il est désormais le héros. Pour 20 Minutes, Sébastien Faure a révélé les dessous du parcours atypique de celui qui n’avait joué que 18 matchs avec le FC Nantes en Ligue 2. « A l’image de ce qui lui arrive en ce moment, Loïc est un aventurier. C’est quelqu’un qui n’a pas les mêmes codes que tout le monde. […] Lui n’a pas la même vision du foot. Il aime sortir des sentiers battus. S’il faut faire le tour du monde, il le fait ! », a expliqué l’ancien coéquipier de Loïc Nego dans les sélections françaises de jeunes.













Par JOËL