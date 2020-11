OM : LdC, Elie Baup voit un exploit inédit de Villas-Boas

Publié le 05 novembre 2020 à 08:30

La récente défaite de l’ OM en Ligue des champions continue de susciter des réactions. Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Élie Baup croit à un repêchage du club phocéen en Ligue Europa.

La prédiction d’Élie Baup pour l’ OM

Le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions est loin de satisfaire les supporters du club. L’ OM n’a connu que la défaite en trois sorties cette saison. Le club phocéen en est déjà 12 défaites consécutives dans l’épreuve. Pour autant, Élie Baup estime que tout n’est pas perdu pour les hommes de Villas-Boas en Coupe d’Europe. Pour l’ancien coach marseillais, le club peut toujours retrouver la Ligue Europa. Mais cela passe selon lui par « une réaction collective ». « Il faut être bien préparé physiquement et faire preuve d’une solidarité exemplaire […] Tout va dépendre de cette dynamique collective dont je parlais […] Aujourd’hui, j’aimerais vraiment qu’ils se remettent à l’endroit, qu’ils battent Porto », a confié le technicien au Phocéen.

Des chances pour Marseille de finir en Ligue Europa ?

L’Olympique de Marseille ne compte aucun point après 3 journées de Ligue des champions. Avec City et le FC Porto proches d’une qualification pour le second tour, Marseille devrait lutter avec l’Olympiakos pour une place en C3. Les Grecs occupent la troisième place de la poule et ne comptent pour le moment que 3 points d’avance sur l’ OM. Comme le suggère Élie Baup, tout n’est pas encore terminé pour le vice-champion de France en Coupe d’Europe. À condition qu’André Villas-Boas trouve le discours idoine pour remettre ses joueurs sur le droit chemin. Le prochain rendez-vous contre le FC Porto (le 25 novembre) s’avère déjà capital pour la survie du club en Coupe d’Europe.













