PSG Mercato : Mbappé, révélation sur son départ raté au Barça

Publié le 15 novembre 2020 à 12:46

Kylian Mbappé fait les beaux jours du PSG qu’il a rejoint pendant l’été 2017. Lors de ce même mercato estival, le Barça aurait pourtant pu signer le génie français avant le Paris Saint-Germain. Mais les recruteurs barcelonais ont fait un autre choix.

Le Barça favori pour Kylian Mbappé

Brillant avec l’AS Monaco avec lequel il a été champion de France et atteint la demi-finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé s’est fait remarquer durant l’été 2017 par les plus grosses écuries européennes, dont le Barça. Le club catalan avait besoin de signer un nouvel ailier pour combler le départ de Neymar au PSG. Les recruteurs barcelonais étaient attirés par le profil d’Ousmane Dembélé mais ont été avisés que Kylian Mbappé était disponible. « Oui, lorsque nous devions signer Dembélé, Minguella m'a appelé pour me dire que Mbappé était à portée de main. J'ai parlé avec Bartomeu et il m'a dit de le regarder », a déclaré Javier Bordas dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Alors que le Real Madrid était également intéressé, le champion du monde n’était pas chaud pour rejoindre la capitale espagnole, craignant de ne pas avoir suffisamment de temps de jeu. « J'ai appelé son père et il m'a dit qu'il n'allait pas à Madrid car Cristiano (Ronaldo), Benzema et Bale étaient là et qu'à la place, il pouvait aller au Barça car Neymar n'était pas là », a révélé l’ancien directeur sportif de l’écurie catalane. Pour leur part, les dirigeants de l’AS Monaco auraient préféré envoyé Kylian Mbappé en Catalogne... « Le président de Monaco a préféré qu'il se rende au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un concurrent direct. Et pour 100 millions, cela aurait pu être fait », a assuré Javier Bordas.

Ousmane Dembélé préféré à l’enfant de Bondy

Les recruteurs du club culé n’ont pas conclu l’affaire. Au final, ils ont choisi de signer Ousmane Dembélé en provenance du Borussia Dortmund. Ils ont jugé l’ancien Rennais plus collectif que Kylian Mbappé, estimé trop personnel. « Mais Robert (Fernandez) a préféré Dembélé et Pep Segura l'a soutenu. L'explication est que Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l'équipe. Et depuis qu'un ailier comme Neymar est parti, Robert a préféré un ailier plus qu'un finisseur », a confié l’ancien patron du recrutement catalan.













Par JOËL