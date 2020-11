Stade rennais : Camavinga, le Real réussit un double coup

Publié le 15 novembre 2020 à 20:03

L’avenir d’Eduardo Camavinga, pépite du Stade rennais FC, devrait s’inscrire au Real Madrid. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, les Madrilènes sont finalement parvenus à convaincre le joueur et le SRFC pour un transfert en fin de saison.

Stade rennais FC : le dossier Eduardo Camavinga bouclé

Brillant avec le Stade rennais FC depuis la saison dernière, Eduardo Camavinga suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, dont le Real Madrid. Regardant sur le dossier du prodige breton, les recruteurs madrilènes auraient finalement obtenu gain de cause. Selon des informations de la presse espagnole, la Casa Blanca a obtenu l’accord du jeune international français et celui de la formation rennaise. « Le Real Madrid a un accord verbal avec Eduardo Camavinga et le Stade rennais, d’accord pour l’envoyer à Madrid en échange d’une importante somme d’argent », assure Eduardo Inda, journaliste d’OK Diario.

Quel prix à payer pour le Real Madrid ?

Prétendant de longue date d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid n'a pas fait le nécessaire pour le recruter au dernier mercato estival. Engagé en Ligue des champions, le Stade rennais FC ne voulait pas se séparer de son jeune milieu défensif l'été dernier. Autre point clé, le prix réclamé par les dirigeants bretons aurait été pour beaucoup dans le calme observé par les madrilènes au mercato estival. Le confrère espagnol ne dévoile pas le montant proposé par les Merengues pour convaincre les dirigeants Rouge et Noir de laisser filer le joueur de 18 ans l’été prochain. En revanche, les sommes généralement avancées lors du mercato estival passé oscillaient entre 50 et 80 millions d’euros.

Devenu international français avec de bonnes prestations en équipe de France, le natif de Miconje (Angola) devrait bien valoir ce prix, voire plus. Comme Raphaël Varane en 2011, Eduardo Camavinga pourrait faire une partie grande partie de sa carrière au club merengue si son transfert devenait effectif.













Par JOËL