FC Nantes : La Jonelière, bientôt de l’histoire ancienne ?

Publié le 16 novembre 2020 à 06:30

Une page pourrait se tourner au FC Nantes dans les prochains mois. Waldemar Kita serait disposé à offrir un nouveau centre d’entraînement au club des bords de l’Erdre.

Waldemar Kita prépare une révolution au FC Nantes

Dans le souci de moderniser les infrastructures du FC Nantes, Waldemar Kita entend lui offrir un nouveau centre d’entraînement. Selon des informations d’Echo d’Ancenis confirmées par Ouest France, le président du FCN envisage de déménager de La Jonelière. Pour ces sources, le dirigeant nantais veut que le club dispose d’un centre d’entraînement « plus grand, plus moderne et surtout plus adapté au haut niveau ». L’entrepreneur franco-polonais sait où il veut construire cette infrastructure. Le patron des Canaris veut s’installer dans le Pays-d’Ancenis. Il aurait déjà amorcé les discussions dans ce sens avec le directeur général de Manitou. Le siège du sponsor maillot de Nantes est basé à Ancenis-Saint-Géréon.

Un couac dans le projet de Kita ?

Dans le détail, Waldemar Kita recherche une surface de 30 hectares, soit le double de La Jonelière. Mais comme l’a révélé le maire de Ligné, il est difficile voire impossible de trouver un espace de cette taille libre dans la commune. « Il recherche un terrain de 30 hectares aux portes de Nantes […] Je lui ai dit qu’à Ancenis, il n’y a pas une telle surface mais qu’ailleurs c’est possible. Je regarde les possibilités qui existent », a confié Maurice Perrion à Ouest France. Comme pour dire que le rêve du président du FC Nantes est encore loin de devenir réalité. À noter qu’il avait déjà vu la construction du YelloPark, un de ses projets phares, tomber à l’eau ces derniers mois.













Par Ange A.