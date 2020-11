ASSE : Les confidences de Perrin après son tacle sur Mbappé

Publié le 16 novembre 2020 à 08:00

Dans un entretien au Progrès, Loïc Perrin est revenu sur son geste mal maîtrisé sur Kylian Mbappé en finale de la Coupe de France. L’occasion pour l’ancien capitaine de l’ASSE de dévoiler comment il a fait face aux critiques.

Loïc Perrin se révèle sur l’après Mbappé

Loïc Perrin a terminé sa carrière professionnelle le 24 juillet en finale de la Coupe de France. Le défenseur a raccroché ses crampons sur une mauvaise note. Outre la défaite contre Paris (0-1), il a été expulsé lors de cette affiche suite à un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé. Dans les colonnes du journal régional, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne est revenu sur cet épisode. Il a notamment évoqué la gestion de l’affaire et surtout les critiques auxquelles il a fait face. « Je n’ai pas regardé les commentaires sur les réseaux car je savais que j’allais me faire assassiner. Mais bien sûr, on m’en a parlé. J’étais parti en vacances en famille, c’était le bon moment. Et puis ça s’est calmé quand Mbappé a repris et que son père m’a envoyé un message », a révélé l’ancien stéphanois.

Un retour à l’ASSE en vue ?

Aujourd’hui, Loïc Perrin estime que c’est de l’histoire ancienne. « Je suis passé à autre chose », confie-t-il d’ailleurs. Néo-retraité, l’ancien de l’ASSE exerce désormais comme consultant à Téléfoot. Mais comme il l’avait récemment confié à TL7, il entend revenir chez les Verts dans un rôle précis. Il souhaite intégrer le board exécutif pour son retour à Saint-Étienne. « Directeur sportif, je pense que c’est plus ce qui me correspondrait », avait indiqué l’ancien défenseur. Lequel n’est pas pour le moment intéressé par le banc de touche. Claude Puel doit apprécier.













Par Ange A.