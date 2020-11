ASSE Mercato : Ça se précise pour le retour de Loïc Perrin

Publié le 12 novembre 2020 à 07:00

Retraité depuis cet été, Loïc Perrin s’est reconverti en tant que consultant dans les médias. Attaché aux Verts, l’ancien défenseur envisage un retour à l’AS Saint-Étienne dans les prochains mois.

Un retour de Loïc Perrin au programme à l’ASSE

Loïc Perrin a fait ses adieux en tant que footballeur le 24 juillet dernier en finale de la Coupe de France. Le défenseur central a terminé sa carrière sur une expulsion suite à un violent tacle sur Kylian Mbappé. Néo-retraité, l’ancien capitaine des Verts exerce désormais en tant que consultant chez Téléfoot. S’il exerce désormais à la télévision, l’ancien défenseur compte effectuer son retour dans le staff de l’AS Saint-Étienne. Il révèle d’ailleurs que son retour au club n’est qu’une question de temps. « J’ai une reconversion qui est prévue au club, qui n’était pas automatique à l’arrêt de ma carrière. Je suis toujours en relations avec Roland Romeyer, que je dois à nouveau rencontrer prochainement », a-t-il assuré à TL7.

Quel rôle pour Perrin à Saint-Étienne ?

Bien que passionné, Loïc Perrin n’entend pas se retrouver sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Il n’est pas pour le moment intéressé par le métier d’entraîneur. « Aujourd’hui, je n’ai pas forcément envie d’être sur le terrain. Après, les années passent, je peux changer d’avis […] Je n’ai pas l’intention pour l’instant de passer les diplômes, je pourrai peut-être le faire plus tard. Pour l’instant ce n’est pas quelque chose qui m’attire », a indiqué le Stéphanois. Il est davantage attiré par un rôle dans l’exécutif. « Directeur sportif, je pense que c’est plus ce qui me correspondrait », a-t-il confié. Intéressé par ce poste stratégique, Loïc Perrin sait qu’il ne l’occupera pas « du jour au lendemain ». Raison pour laquelle il compte « apprendre » cet autre métier.













Par Ange A.