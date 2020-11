PSG : Thomas Tuchel toujours dans le flou avant Monaco

Publié le 19 novembre 2020 à 08:30

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco vendredi. Thomas Tuchel n’est pas encore totalement fixé sur le groupe qu’il emmènera à Louis II.

Des doutes pour Thomas Tuchel pour défier Monaco

Crise sanitaire oblige, les coachs doivent redoubler d’efforts pour maintenir leurs joueurs en forme. Mais la tâche s’avère plus complexe pour ceux qui ont la charge des clubs engagés en Coupe d’Europe. C’est notamment le cas de Thomas Tuchel qui doit faire face à un véritable casse-tête, surtout au sortir de la trêve internationale. Le coach du Paris Saint-Germain n’est pas certain de pouvoir aligner certains internationaux contre l’AS Monaco vendredi à Louis II. Angel Di Maria, Marquinhos, Leandro Paredes et Alessandro Florenzi doivent signer leur retour à Paris ce jeudi. Avec la fatigue du voyage, notamment pour les Sud-américains, ils sont incertains de tenir leurs places contre l’ASM. Idem pour Neymar Jr. Libéré par le Brésil la semaine dernière, l’attaquant s’entraîne toujours en marge du groupe comme l’a noté L’Équipe.

Quelques bonnes nouvelles pour le PSG ?

Avant d’affronter l’AS Monaco, Thomas Tuchel enregistre quelques retours. Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ont profité du rassemblement des Bleus pour retrouver la forme. Blessé depuis un mois, Mauro Icardi a repris l’entraînement collectif mercredi. Même chose pour le gardien titulaire Keylor Navas. Éloigné des terrains depuis début octobre, Marco Verratti pourrait signer son retour à la compétition à Louis II. Le milieu italien « semble prêt à renouer avec la compétition », note le site du journal national. Reste plus qu’à savoir quel sera l’effectif du Paris Saint-Germain contre Monaco. Thomas Tuchel est contraint de bricoler avec un certain succès depuis qu’il enregistre les nombreux forfaits. Il espère sans doute poursuivre sur sa lancée contre l’actuel 6e de Ligue 1. Les Monégasques restent sur deux victoires en championnat (4-0 contre Bordeaux et 2-1 contre Nice).













Par Ange A.