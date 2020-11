PSG : Neymar Jr, Verratti, de bonnes nouvelles pour Tuchel

Publié le 12 novembre 2020 à 06:30

Avec l’enchaînement des compétitions, le PSG doit faire face à une avalanche de blessures. Neymar Jr et Marco Verratti font notamment partie des blessés parisiens. Le club a reçu de bonnes nouvelles pour les deux joueurs.

Leonardo rassuré pour Neymar Jr

Le calendrier infernal imposé par la Covid-19 commence à peser sur les joueurs. Leader du championnat, le PSG est l’un des clubs les plus affectés par les blessures. Le Paris Saint-Germain est pour le moment privé de ses stars Neymar Jr et Kylian Mbappé. Bien que blessés, les deux attaquants ont été convoqués par leurs sélections nationales. Des convocations qui avaient suscitées le courroux du staff parisien. S’agissant du Brésilien, UOL Esporte révèle que Leonardo a reçu des assurances au sujet de Neymar. Selon le média brésilien, l’encadrement de la Seleçao a promis au directeur sportif du PSG que l’attaquant de 28 ans ne sera pas utilisé s’il n’est pas à 100%.

Verratti de retour à l’entraînement

Contrairement à Neymar Jr et Kylian Mbappé, Marco Verratti n’a pas été convoqué en sélection. Blessé à la cuisse et absent des terrains depuis le 2 octobre, le milieu italien a été écarté par Roberto Mancini. Non retenu, le joueur de 28 ans en profite pour se remettre de sa blessure. RMC Sport assure même que Verratti a déjà repris l’entraînement. Selon cette source, l’Italien a effectué une séance de travail individuelle mercredi au centre d’entraînement Ooredoo. Toutefois, rien ne garantit son retour à la compétition après la trêve internationale. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco vendredi le 20 novembre pour la reprise de la Ligue 1.













Par Ange A.