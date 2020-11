OL Mercato : Slimani à la place de Memphis ou Dembélé ?

Publié le 19 novembre 2020 à 10:20

L'OL est menacé pour ses deux attaquants : Memphis Depay et Moussa Dembélé. À l’approche du mercato hivernal, le club Rhodanien se prépare à parer à toute éventualité. Pour ce faire, il a coché le nom de Islam Slimani.

OL : Islam Slimani dans les plans des Lyonnais

L'OL compte toujours Memphis Depay et Moussa Dembélé dans son effectif. Mais le premier est annoncé vers le FC Barcelone en janvier. Le second, lui, pourrait faire l’objet d’un transfert l’été prochain. Pour se renforcer en cas de départ, le club rhodanien serait prêt à relancer la piste Islam Slimani. Si l’on se fie aux indiscrétions de Nabil Djellit, l’Olympique Lyonnais songe à l’attaquant de Leicester City pour se renforcer cet hiver si Memphis Depay ou Moussa Dembélé est transféré en janvier 2021. « En cas de départ, je pense que l'OL peut rouvrir le dossier Islam Slimani », a laissé entendre le journaliste de France Football sur le plateau de L’Équipe d’Estelle. Il faut noter qu'en plus de Lyon, l'OM, l'ASSE ou encore le Stade Rennais sont intéressés par les services de l’avant-centre de 32 ans.

Islam Slimani vers un retour en Ligue 1

L’international algérien n’a plus de temps de jeu chez les Foxes ces dernières saisons. Brendan Rodgers, le manger du club de Premier League, ne compte pas sur lui. Il n'a joué que 19 petites minutes cette saison avec les Foxes. C’était en octobre dernier face à Aston Villa (0-1). Islam Sliman ne devrait pas être confronté à un souci d’adaptation s’il est recruté par l'OL, car il a joué en Ligue 1 la saison dernière. Prêté à l’AS Monaco, il a pris part à 18 matchs de Ligue 1 et a inscrit 9 buts pour 7 passes décisives. À Leicester City, son contrat expire le 30 juin 2021 et son tarif est estimé à près de 7 M€.













Par ALEXIS