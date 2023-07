Le cas de Karl Toko-Ekambi fait beaucoup parler à l'OL. L'attaquant, annoncé sur le départ par les médias, pourrait finalement songer à rester.

Mercato OL : Karl Toko-Ekambi prêt à rester à Lyon

L'Olympique Lyonnais veut poursuivre son opération dégraissage. Après les départs de Moussa Dembélé et Jérôme Boateng, c'est Karl Toko-Ekambi qui est visé. L'attaquant camerounais est en froid avec les supporters depuis son départ en prêt l'hiver dernier. Le joueur les avait traités de racistes dans une interview accordée à So Foot, le 4 avril dernier. Depuis, il a fait son retour à Lyon mais ne semble plus le bienvenue.

Pourtant, le club rhodanien pourrait le conserver selon Foot Mercato. Toko-Ekambi estime que si celui-ci se montre trop gourmand envers ses prétendants, alors il songerait à rester. Une décision qui serait étonnante compte tenu des conflits entre le joueur et les fans. Al-Jazira pourrait débloquer la situation, étant le seul club à être passé à l'action pour s'attacher ses services. Fenerbahçe se serait également renseigné, sans grande conviction.

Da Silva, Koné et Camilo ne seront pas retenus

L'été est toujours difficile pour l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien ne s'est pas encore défait de la DNCG, le gendarme du football financier. L'instance a décidé d'encadrer sa masse salariale le 4 juillet dernier, car John Textor n'apporte pas suffisamment de garanties. Le président lyonnais travaillerait d'arrache-pied pour prouver son investissement dans le club, et notamment le virement de 60 millions d'euros exigé par la DNCG.

En parallèle, plusieurs transferts devraient être effectués pour alléger la masse salariale. Selon L'Équipe, Florent Da Silva (20 ans) devrait être prêté au RWD Molenbeek, autre propriété de John Textor. Il avait déjà passé la saison dernière dans un autre club : c'était le FC Volendam (13 matchs pour un but et une passe décisive). Indésirable à l'OL, Youssouf Koné devrait lui être libéré de son contrat. Le latéral gauche de 28 ans pourrait s'engager avec le Sheriff Tiraspol dans les prochains jours. Enfin, Camilo serait proche de rejoindre l'Estoril Praia (Liga NOS). Les Gones espèrent qu'avec ces efforts, la DNCG sera plus indulgente.