OL Mercato : Memphis Depay au clash avec Lyon pour le Barça

Publié le 13 novembre 2020 à 14:30

Memphis Depay anime déjà le mercato de l’OL, à un mois et demi de l’ouverture officielle de la fenêtre estivale. L’attaquant en fin de contrat serait prêt à engager le bras de fer avec Lyon pour rejoindre le FC Barcelone.

Memphis Depay prêt à engager le bras de fer avec l'OL

Memphis Depay multiplie les déclarations relatives à son souhait de rejoindre le FC Barcelone. « Il y a beaucoup de spéculations… Qui ne voudrait pas y jouer ? C’est l’une des meilleures équipes du monde. Tout le monde aimerait… », a-t-il confié à la RTVE après le match entre les Pays-Bas et l’Espagne cette semaine. Il est clair que le départ de l’attaquant néerlandais de l’OL où son contrat prend fin en juin 2021 est plus que jamais d’actualité. Surtout qu’il a la liberté de donner son accord de principe au club de son choix dès janvier. Passé tout près d’un transfert au Barça l’été dernier, à cause d’un problème « de règlement », Memphis Depay souhaite rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman cet hiver.

Et si l’on en croit les indiscrétions de Mundo Deportivo, il est prêt à aller au clash avec l’Olympique Lyonnais pour signer au Barça, avant la fin de son bail. « Le Néerlandais est prêt à faire pression sur l’OL afin de pouvoir rejoindre le Camp Nou, six mois avant la fin de son contrat. [...] Il veut être à Barcelone le plus tôt possible », a écrit le quotidien sportif catalan. La source apprend que Memphis Depay « manque de patience face à la détermination de ses dirigeants ».

Aulas espère une prolongation ou un gros chèque

En effet, Jean-Michel Aulas espère convaincre le buteur de 26 ans, afin de prolonger l’accord qui les lie. À défaut d’une prolongation, le patron du club rhodanien veut transférer ce dernier à un montant qui reflète son statut d’international et de capitaine de Lyon. Dans cette logique, il pourrait se tourner vers un autre club que les Blaugrana qui ne sont pas enclins à sortir le chéquier. À noter que la valeur de Memphis Depay est estimée à 45 millions d'euros par Transfermarkt.













Par ALEXIS