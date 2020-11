PSG : Thomas Tuchel très inquiet avant Leipzig et Monaco

Publié le 19 novembre 2020 à 14:40

Après la trêve internationale, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, vendredi (21h) pour le compte de la 11e journée de championnat. Les Parisiens de Thomas Tuchel comptent bien poursuivre leur série de huit victoires consécutives dans la Principauté.

De bonnes nouvelles à l'infirmerie du PSG

L'effectif de Thomas Tuchel sera une nouvelle fois loin d'être au complet à l'occasion du déplacement à l'AS Monaco. L'entraîneur allemand a fait la liste des absents en conférence de presse d'avant match. "Marco Verratti, Julian Draxler et Mauro Icardi sont toujours indisponibles. Neymar est avec nous depuis quelques jours, il a repris l'entraînement collectif ce jeudi après avoir participé à une partie de l'entraînement mercredi. On veut accélérer ce jeudi et faire un peu plus, j'ai confiance qu'il puisse jouer quelques minutes vendredi", a expliqué le coach parisien. Moise Kean devrait également être disponible, ainsi que Kylian Mbappé. "Il a affiché un bel état d'esprit, s'est réjouit Thomas Tuchel. Je suis heureux que Deschamps ne l'ai fait jouer que 30 minutes. On était en communication avec l'équipe de France, cela s'est très bien passé. On savait tout de ses entraînements. Il a fait l'entrainement complet mercredi, je suis très confiant pour sa présence à Monaco. On doit décider de combien de temps il jouera."

La fatigue difficile à gérer

Car le véritable problème pour l'entraîneur du PSG, c'est le match déterminant qui se profile contre le RB Leipzig, mardi (21h), en Ligue des champions. "C'était un moment super important, ce n'est pas un secret. On a un match difficile à l'AS Monaco, comme toujours. Ils ont beaucoup de qualité, c'est un des matches les plus difficiles en France. On sait aussi qu'on doit absolument gagner contre Leipzig. On doit gérer les minutes à Monaco, mais gagner ces deux matches. Il faut tout faire pour avoir la meilleure équipe, les joueurs les plus frais, mardi soir."

De grandes craintes pour Leipzig

Et avoir les joueurs en bonnes conditions, c'est compliqué en ce moment pour le coach allemand : "C'est un très grand risque de faire jouer des joueurs qui ont traversé l'Atlantique ou qui ont joué 48 heures avant. En plus on joue tard à Monaco (21h), on va rentrer tard. Ce jeudi, il faut tester, parler... Je suis inquiet des joueurs qui jouent et qui font des voyages en sélection, c'est un grand risque entre le temps de jeu et le coronavirus. Ceux qui sont restés ici, c'est bien de pouvoir gérer de près, avec des entraînements individuels dans un environnement plus calme pour travailler." Pour l'entraîneur du PSG, il est difficile de faire des choix pour certains éléments. "Pour Paredes et Marquinhos, c'est un grand risque. Florenzi a joué mercredi, on manque de récupération", regrette Thomas Tuchel, qui doute aussi de l'état de forme de Di Maria.

Bonne et mauvaise nouvelle, Verratti et Icardi "seront peut-être disponibles pour Leipzig. S'ils jouent en C1, c'est super, mais ça voudra dire que c'est leur match de reprise. Que peut-on attendre d'eux ? Mais quand ils sont là, ils ont aussi une grande influence dans le vestiaire et dans le groupe. Marco a fait un peu d'entrainement mercredi et doit faire une pause d'un jour ou deux, Mauro peut continuer son travail jeudi et dans le week-end". Thomas Tuchel et le PSG n'auront pas le temps de souffler, "après, il y aura une autre finale à Manchester".













Par Matthieu