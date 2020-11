Dijon FCO : David Linarès, la mauvaise nouvelle avant RC Lens

Publié le 19 novembre 2020 à 20:45

Le choc entre le Dijon FCO et le RC Lens sera la grande première de David Linarès en tant qu’entraîneur principal des Dijonnais. Le successeur de Stéphane Jobard enregistre une mauvaise nouvelle à l'approche de ce choc.

RC Lens : Dijon FCO sans Éric Junior Dina Ebimbé

La trêve internationale terminée, la Ligue 1 reprendra ses droits ce week-end avec la 11e journée. Si le match entre l’OM et l’OGC Nice a été reporté en raison de plusieurs cas de coronavirus chez les Niçois, celui de Dijon FCO face au RC Lens aura bel et bien lieu dimanche, à 15h. Pour la première fois, David Linarès va diriger la formation dijonnaise en qualité de coach principal. Précédemment second entraîneur du DFCO, il a été nommé entraîneur principal en remplacement de Stéphane Jobard. Pour sa grande première dans ses nouvelles fonctions, David Linarès devra se passer des services d’Éric Junior Dina Ebimbé, toujours convalescent après sa blessure aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain de 19 ans était déjà absent lors du déplacement du Dijon FCO sur la pelouse du FC Metz (1-1, 10e journée de Ligue 1, le 8 novembre). Désormais en phase de reprise, il pourrait être présent lors du déplacement à Nice le 29 novembre, selon L’Équipe.

Deux retours chez les Dijonnais

David Linarès peut toutefois compter sur le retour de Jordan Marié, testé positif au coronavirus avant le déplacement à Metz. Sa période d’isolement achevée, le milieu de terrain a repris les entraînements collectifs. Autre joueur du DFCO à faire son retour contre le RC Lens, Bersant Celina. Le milieu offensif kosovar avait été blessé avec sa sélection lors de l'amical perdu en Albanie (1-2, le 11 novembre). Une blessure qui l’avait ensuite privé de participation au match de Ligue des nations entre la Grèce et le Kosovo (0-0). Bersant Celina s’est remis de sa blessure et a été titularisé mercredi soir contre Moldavie (1-0).













Par JOËL