Mercato PSG : C’est confirmé ! Un nouveau départ acté

Le PSG n’a pas encore fini de vider son loft de ses indésirables au cours de ce mercato. Le champion de France est sur le point de se débarrasser de Carlos Soler. Le milieu espagnol, en quête de régularité et d’un nouveau défi, devrait quitter le Paris SG dans les dix prochains jours.

Mercato PSG : un loft à vider de ses occupants

L’été parisien est loin d’être calme. Luis Enrique, déterminé à façonner un effectif à son image, n’a pas hésité à prendre des décisions fortes. Le PSG a mis en place un « loft » réservé aux joueurs considérés comme indésirables. Parmi eux, Randal Kolo Muani, Renato Sanches et Carlos Soler. Ce dispositif montre à quel point le club de la capitale entend clarifier son groupe et optimiser sa saison 2025-2026.

Pour Luis Enrique, l’efficacité et l’adaptation au système de jeu priment. Certains éléments, malgré leur talent, n’ont pas su répondre aux exigences de l’entraîneur espagnol. C’est ainsi que des figures comme Donnarumma ou Soler se retrouvent poussées vers la sortie, afin de laisser place à des profils mieux adaptés à ses ambitions.

Carlos Soler : un départ attendu du Paris SG

Arrivé en 2022, Carlos Soler n’a jamais véritablement trouvé sa place dans l’entrejeu parisien. Prêté à West Ham la saison dernière, il a montré qu’il pouvait performer, mais le PSG n’envisage plus son avenir en rouge et bleu. Selon Fabrizio Romano, son départ est imminent et devrait se concrétiser avant la fin du mercato estival 2025.

🚨🇪🇸 Carlos Soler will leave Paris Saint-Germain in the next 10 days, open to both permanent/loan deals.



La Liga and Premier League remain his priority options ahead of final days. pic.twitter.com/lSE56cGTOC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Plusieurs clubs de Premier League et de Liga suivent le dossier de près. Le joueur espagnol semble particulièrement attiré par l’idée de rester dans l’un de ces deux championnats, forts de son expérience anglaise réussie. Ce nouveau challenge pourrait lui offrir la stabilité et le rôle central qu’il n’a jamais totalement trouvé au PSG.