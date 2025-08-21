Mercato OM : Marseille prépare un coup inédit à West Ham

L’OM accélère sur le mercato pour renforcer son effectif dans le secteur défensif. Entre crise interne et choix stratégiques, le club phocéen vise un coup inédit à West Ham.

Une crise interne qui bouscule le mercato de l’OM

Après la violente altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont dû gérer une situation explosive. Les deux joueurs ont été immédiatement écartés du groupe professionnel et inscrits sur la liste des transferts. Une décision qui impose à l’OM de trouver rapidement des solutions, non seulement pour compenser ces départs, mais aussi pour stabiliser l’effectif avant la Ligue des Champions.

Lire aussi : Mercato : Cette star dit Non à l’OM !

Cette crise interne a donc créé une pression supplémentaire sur le mercato marseillais. Les dirigeants doivent combiner urgence et stratégie, pour éviter que le club ne se retrouve à court d’options dans des postes clés. Le latéral gauche, déjà fragilisé par le départ de Quentin Merlin, devient la priorité absolue.

Tsimíkas ou Emerson : le dilemme du latéral gauche de Marseille

Pour renforcer le flanc gauche de sa défense, l’Olympique de Marseille suit de près deux profils selon Foot Mercato : Kóstas Tsimíkas et Emerson Palmieri. L’international grec, déjà doublure de Robertson à Liverpool, est disponible et correspond au style offensif de Roberto De Zerbi. Mais la piste Emerson Palmieri attire également l’attention.

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé ! Un nouveau départ acté

Lire aussi : Mercato OM : Adrien Rabiot trouve preneur !

Passé par l’OL et désormais à West Ham, l’international italien connaît parfaitement la Ligue 1 et pourrait apporter expérience et solidité au club phocéen. Selon la même source, des discussions sont déjà en cours pour évaluer la faisabilité du transfert. La décision finale dépendra du choix stratégique de Longoria : jeunesse et dynamisme ou expérience et polyvalence.

Une course contre la montre

Avec moins de dix jours avant la fin du mercato, chaque décision compte. Marseille veut frapper un grand coup et renforcer un poste crucial pour sa saison européenne. Que ce soit Tsimíkas ou Emerson, Marseille entend envoyer un signal fort à ses concurrents et à ses supporters : le club est prêt à tout pour redevenir un acteur majeur sur la scène européenne.