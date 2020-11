FC Nantes : De nouvelles tensions entre Kita et la mairie ?

Publié le 20 novembre 2020 à 01:30

Les projets de Waldemar Kita peinent désormais à convaincre les supporters du FC Nantes. À la Nantaise, l’une des associations de ces supporters, entend d’ailleurs saisir la mairie. Ceci pour y voir plus clair dans le déménagement de La Jonelière souhaité par le patron du FCN.

Waldemar Kita encore désavoué par les supporters du FC Nantes

Waldemar Kita entend doter le FC Nantes d’un nouveau centre d’entraînement plus moderne. Le patron du FCN voudrait aménager un site plus grand en pays d’Ancenis. Le dirigeant nantais voudrait que les nouvelles installations du club couvrent au moins 30 hectares, soit le double de La Jonelière, le centre actuel des Canaris. Alors qu’il recherche encore l’emplacement idéal dans la région, ce nouveau projet est loin de faire l’unanimité chez les supporters nantais. L’association À la Nantaise réclame plus de transparence du président Kita dans ce dossier. « On ne sait pas ce que M. Kita a demandé à l’architecte des bâtiments de France pour avoir une fin de non-recevoir sur la réhabilitation de la Jonelière, un site classé. C’est flou », a confié Éric Swidurski à Ouest France.

Vers un nouveau bras de fer entre Kita et Rolland ?

Pour le président de cette association de supporters, la mairie doit examiner ce dossier. « Il faut que Johanna Rolland exige de la transparence dans ce dossier. On ne laisse pas impunément ce fleuron quitter la métropole », a souligné Éric Swidurski. Il faut dire que la maire de Nantes s'est jusqu'ici toujours tenue du côté des supporters. Comme eux, elle s'était opposée au projet du YelloPark porté par le président du FC Nantes. L'édile avait profité des déboires judiciaires de Waldemar Kita pour écarter cet autre fantasme du dirigeant canari. Interpellée au sujet de La Jonelière, Johanna Rolland devrait livrer une nouvelle bataille contre le boss du FCN.













Par Ange A.