AS Monaco : Bourreau du PSG, Fabregas au chevet de Tuchel

Publié le 21 novembre 2020 à 03:00

Le PSG a subi une petite remontada (3-2) vendredi sur la pelouse de l’AS Monaco. Auteur du but de la victoire monégasque, Cesc Fabregas a tenté de décrypter la nouvelle défaite de Paris.

Fabregas sort la raison de la défaite du PSG à Monaco

Fort de ses sept victoires de rang en Ligue 1, le PSG espérait enchaîner avec un nouveau succès contre l’AS Monaco. Alors qu’il avait bien entamé la rencontre (0-2, à la mi-temps), le Paris Saint-Germain a fini par céder en seconde période (défaite 3-2). Héros de l’ASM, Cesc Fabregas estime que sa victime du soir avait la tête ailleurs. « Ils avaient peut-être la tête un peu à mardi, on a profité de cette opportunité », a indiqué l’Espagnol au micro de Téléfoot. Pour le milieu monégasque, la raison est toute simple. Le match contre le RB Leipzig en Ligue des champions est crucial pour la bande à Neymar. « S’ils perdent mardi, ça va être difficile pour eux de passer en huitièmes », a noté l’ancien Blaugrana.

La clé de la victoire contre Paris selon Kovac

Si Cesc Fabregas note l’angoisse du PSG en vue du match contre Leipzig, Niko Kovac salue la réaction d’orgueil de ses joueurs. « Je suis content de la réaction. En première mi-temps, on avait peur », a livré le technicien croate en conférence de presse. Le coach de l’AS Monaco estime également que le discours qu’il a tenu à la pause a porté ses fruits. « À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs qu’on était mauvais, que ce n’était pas l’AS Monaco que je voulais voir. Je veux voir le Monaco des matches face à Bordeaux (4-0, le 1er novembre), Nice (2-1, le 8 novembre). Je leur ai dit que tout était possible, que l’on pouvait battre le PSG si on formait une vraie équipe », a révélé l’entraîneur monégasque.













Par Ange A.