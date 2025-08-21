ASSE : Deux joueurs sous pression après Rodez

L’ASSE a brillé lors de la 2ᵉ journée de Ligue 2 en écrasant Rodez 4-0 à Geoffroy-Guichard. Mais derrière la démonstration offensive, deux joueurs restent sous haute surveillance pour tenir leur rôle de leaders.

ASSE : Une victoire éclatante et un public en fête à Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne a lancé sa saison à domicile de la plus belle des manières. Après un nul spectaculaire à Laval en ouverture, les Verts ont offert à leurs supporters un show total, en empochant un net 4-0 face à Rodez. Joshua Duffus a ouvert le score à la 27ᵉ minute d’un lob subtilement placé, pour signer son premier but sous ses nouvelles couleurs.

La solidité défensive des Stéphanois a permis de conserver cet avantage jusqu’à la pause malgré plusieurs occasions manquées pour creuser l’écart. La seconde période a tourné au festival offensif : Jaber (47ᵉ), Cardona (56ᵉ) et Davitashvili (78ᵉ) ont scellé la victoire, transformant le Chaudron en véritable fournaise. Selon Maxime Bernauer : « Très bonne prestation 4-0, clean sheet, il y a des buts et du spectacle. C’était important de renouer avec notre public… »

Mickaz Nadé et Aimen Moueffek : la pression du leadership

Avant le coup d’envoi, le gardien Gautier Larsonneur n’a pas hésité à mettre deux joueurs sous le feu des projecteurs. « Mickaz et Aimen, aujourd’hui, vous êtes les garants de Saint-Étienne. Vous devez montrer l’exemple… », a-t-il lancé, rappelant l’importance de la responsabilité au sein du groupe.

Cette mise en garde souligne le rôle crucial des cadres dans un vestiaire en reconstruction. Nadé et Moueffek, jeunes mais expérimentés au club, doivent incarner la stabilité et la rigueur. Leur performance dans les prochains matchs sera scrutée de près, car Saint-Étienne ne peut se permettre d’osciller malgré un début de saison prometteur.

Une prestation qui lance les Verts

Au-delà du score, cette victoire envoie un message clair à la Ligue 2 : l’ASSE veut jouer les premiers rôles. Entre discipline défensive, créativité offensive et communion avec ses supporters, le club retrouve des couleurs et de l’ambition.

Maxime Bernauer résume l’état d’esprit général : « On a à cœur de tirer le public avec nous cette saison, on va avoir besoin d’eux… J’espère qu’on va vivre une longue et belle saison. » Les Verts, galvanisés par l’accueil de plus de 30 000 spectateurs, entament désormais une série de matchs cruciaux où chacun devra répondre présent, à commencer par les deux joueurs sous pression.