Mercato FC Nantes : Abline au SRFC ? Voici toute la vérité

Entre rumeurs et réalité, l’avenir de Matthis Abline au FC Nantes continue d’agiter la fin du mercato. Le FCN fixe un prix astronomique, tandis que le Stade Rennais explore d’autres pistes pour remplacer Arnaud Kalimuendo.

Mercato FC Nantes : Le Stade Rennais rêve d’un retour de Matthis Abline

Le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest (30 M€ hors bonus) a laissé un vide à combler en urgence au Stade Rennais. Dans cette quête d’un avant-centre capable de tenir la baraque dès septembre, les dirigeants bretons se sont lancés dans une chasse effrénée. Les noms circulent à la pelle : Conrad Harder (Sporting Portugal), Brian Brobbey (Ajax), ou encore Estéban Lepaul (Angers).

Lire aussi : FC Nantes : Clash musclé entre Matthis Abline et Luis Castro

Dans ce tourbillon de pistes, une rumeur a pris de l’ampleur : celle d’un retour de Matthis Abline à Rennes. Le natif d’Angers, qui avait déjà porté le maillot rouge et noir (3 buts en 25 apparitions), avant de rejoindre le FC Nantes, semblait cocher les cases. Mais derrière l’agitation médiatique, la réalité est bien différente.

🚨EXCL: 🔴⚫️🇫🇷 #Ligue1 |



❗️Mathis Abline fait partie de la short list de Rennes



➡️ Esteban Lepaul et Conrad Harder sont également courtisés par le SRFC



Avec @sebnonda https://t.co/iCIHesNi6u pic.twitter.com/sH0x7JnEH4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2025

Le FCN ferme la porte avec un prix exorbitant

Matthis Abline vit des heures compliquées au FC Nantes. Pris à partie par son entraîneur Luis Castro après la défaite inaugurale contre le PSG, le joueur de 22 ans ne cache plus son malaise. Son avenir semble s’écrire loin de la Beaujoire, mais sûrement pas à n’importe quel prix.

À voir

ASSE : Deux joueurs sous pression après Rodez

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Direction l’Angleterre pour Abline !

Le FCN demande 40 M€ pour céder son avant-centre, une somme jugée démesurée quand sa valeur marchande ne dépasse pas 18 M€. Rennes, déjà refroidi, préfère se concentrer sur d’autres dossiers. Leeds United, plus offensif sur le marché, apparaît comme la destination la plus probable pour Abline. Autant dire qu’un retour au Roazhon Park tient plus de la fiction que du mercato.

Pas de Paris, pas de Rennes

Les supporters rennais peuvent donc se rassurer (ou se désoler) : selon Ouest-France, aucune négociation n’a été entamée entre les deux clubs. Matthis Abline ne deviendra pas le successeur de Kalimuendo. Pas plus qu’il ne rejoindra le Paris FC, déjà pourvu avec Willem Geubbels. Pour l’heure, l’attaquant tricolore reste Nantais… mais pour combien de temps encore ? Le feuilleton Abline a de quoi tenir jusqu’à la dernière heure du mercato.