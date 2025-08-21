Mercato OM : Ça chauffe à Marseille pour Adrien Rabiot

À quelques jours de la fin du mercato, Adrien Rabiot pourrait quitter l’OM. Medhi Benatia, directeur sportif du club phocéen, ne cache pas l’effervescence autour du milieu de terrain, suivi par de grands clubs européens et au-delà.

Mercato OM : Le téléphone chauffe pour Rabiot

Marseille sait qu’il possède entre ses mains un joueur qui attire les convoitises. À 30 ans, Adrien Rabiot n’est pas en fin de carrière, loin de là : Inter, Milan, Juventus, Galatasaray et même Al-Ittihad se bousculent déjà. Dans ce marché estival saturé, l’international français reste une valeur sûre, à la fois expérimentée et encore capable d’apporter du dynamisme à un milieu.

Lire aussi : OM : Rabiot visé par un complot, Benatia réplique avec force

À voir

Mercato PSG : Une recrue exceptionnelle débarque au Paris SG

Medhi Benatia l’a confirmé hier soir sur RMC Sport : depuis mardi, son téléphone n’arrête pas de sonner. Le dirigeant marseillais jongle entre appels entrants, promesses d’agents et offres qui s’empilent. Le feuilleton Rabiot est désormais un dossier brûlant.

Un départ inévitable de Marseille ?

Marseille n’a pas l’intention de céder à la panique, mais la tendance est claire : Adrien Rabiot semble destiné à quitter la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille, bouleversé par le scandale entre le milieu français et Jonathan Rowe, est prêt à se séparer de l’international français.