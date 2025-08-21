Mercato PSG : Une recrue exceptionnelle débarque au Paris SG

Le PSG est très actif sur tous les fronts sur ce mercato d’été. Alors que Luis Campos travaille à renforcer le groupe de Luis Enrique, la direction du Paris SG boucle l’arrivée d’une recrue pas comme les autres. Il s’agit de Vincent Royet, qui remplace Michel Montana, figure mythique du Parc des Princes, comme son nouveau speaker officiel.

PSG : Michel Montana, une légende qui laisse un héritage immense

Difficile d’imaginer le Parc des Princes sans la voix de Michel Montana. Depuis 1998, son timbre si reconnaissable faisait vibrer les travées parisiennes, des soirées européennes aux chocs de Ligue 1. Véritable icône du club, il avait reçu à plusieurs reprises le titre de meilleur speaker de l’élite française, une récompense méritée pour celui qui incarnait l’âme sonore du PSG.

Parti à la retraite à l’issue de la saison 2023-2024, Montana n’a pourtant jamais vraiment quitté son club de cœur. On l’a encore aperçu à Munich lors de la fan zone parisienne pour la finale de Ligue des Champions, puis au Parc pour la remise du trophée de Ligue 1. Mais depuis plus d’un an, une question taraudait les supporters : qui pour lui succéder ?

PSG : la quête d’une nouvelle voix enfin terminée

La saison dernière, plusieurs speakers s’étaient relayés au micro, sans jamais convaincre totalement. Le PSG voulait un successeur à la hauteur, capable de maintenir l’identité sonore du Parc tout en y insufflant une énergie nouvelle. Le suspense a pris fin : le club a tranché et confié cette lourde mission à Vincent Royet. Peu connu du grand public, l’homme n’est pourtant pas un novice.

Speaker de l’équipe de France de handball, animateur lors des épreuves de basket 3×3 aux Jeux de Paris 2024, Royet s’est imposé comme un professionnel de haut niveau. Le PSG salue « le talent et l’originalité » de tous les candidats testés, mais c’est bien sa voix qui incarnera désormais les soirées parisiennes. Le Parc des Princes, lui, est prêt à écrire une nouvelle page sonore de son histoire.