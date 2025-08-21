FC Barcelone : Un indésirable sacrifié pour Bardghji

Au FC Barcelone, c’est la course contre la montre pour l’enregistrement des nouvelles recrues, alors que la Liga vient de débuter. Pour permettre l’inscription du jeune talent suédois Roony Bardghji, le club catalan a décidé de virer Oriol Romeu, de retour d’un prêt à Gérone.

FC Barcelone : Romeu mis à l’écart sans ménagement

L’histoire d’amour entre Oriol Romeu et le FC Barcelone n’aura jamais vraiment existé. Revenu en Catalogne pour renforcer l’entrejeu, le vétéran n’a pas convaincu et se retrouve aujourd’hui isolé, loin du groupe professionnel. Il n’a même pas pris part à la tournée asiatique estivale, signe avant-coureur de son départ forcé.

Selon Mundo Deportivo, les dirigeants blaugrana s’activent pour résilier son contrat. Objectif : libérer une place dans l’effectif et accélérer les inscriptions officielles, un casse-tête administratif devenu récurrent au Camp Nou.

Bardghji, priorité de la direction du Barça

Pendant que Romeu range ses crampons dans un vestiaire vide, Roony Bardghji attend, lui, son feu vert pour briller. Le jeune prodige, annoncé comme l’une des grandes promesses européennes, doit impérativement être enregistré afin de rejoindre Marcus Rashford et Joan Garcia, déjà validés pour le championnat.

Le choix du Barça est clair : sacrifier l’expérience au profit de la jeunesse. Cruel pour Romeu, pourtant performant l’an passé à Gérone, mais révélateur d’un club qui regarde résolument vers l’avenir. À Barcelone, la relève n’attend pas.