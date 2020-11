PSG : Choix tactiques de Tuchel, Kimpembe crache ses vérités

Publié le 22 novembre 2020 à 22:34

Le PSG est moins rayonnant ces dernières semaines. Pour la plupart des observateurs, ces contre-performances du Paris Saint-Germain sont en partie dues aux choix tactiques de Thomas Tuchel en défense. Interrogé sur le sujet ce dimanche par Téléfoot, Presnel Kimbempe a été très clair.

PSG : des choix tactiques qui interpellent

Recruté pour évoluer au poste de milieu défensif, Danilo Pereira est régulièrement repositionné en défense centrale par Thomas Tuchel. À l’inverse, Marquinhos, défenseur central de formation, est utilisé au poste de milieu défensif. Un choix tactique qui suscite des débats alors que le PSG est moins performant ces derniers temps. Ce week-end, les Parisiens ont été battus sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. En Ligue des champions, à l’issue des trois premiers matchs de la phase de poules, le Paris Saint-Germain enregistre 1 victoire et 2 défaites. Autant de contre-performances qui ont vite fait de coûter de vives critiques à Thomas Tuchel, désormais annoncé sur un siège éjectable pour être remplacé par Massimiliano Allegri,...

Presnel Kimpembe indifférent aux choix défensifs de Tuchel

Défenseur central de formation, Presnel Kimpembe n’a pas encore été repositionné. Autrement dit, c’est le compagnon fidèle de tous les joueurs repositionnés en défense centrale selon les choix de Thomas Tuchel. L’international français a donc été interrogé sur son partenaire préféré dans la défense centrale du PSG. « Avec qui je préfère jouer en défense ? Moi, je n'ai pas de préférence. C'est le coach qui aligne son équipe. On est à la disposition du coach et on respecte ses choix. S'il met Dani (Danilo) dans l'axe, ce sera Dani, s'il met Marqui (Marquinhos), ce sera Marqui, s'il met Sergio Rico, ce sera Sergio Rico... », a répondu le champion du monde avant de conclure qu’un joueur doit « pouvoir s'adapter… » à tout.

Pour rappel, le PSG recevra le Red Bull Leipzig mardi soir lors du 4e match de la phase de poules de la Ligue des champions. Une rencontre cruciale pour Presnel Kimpembe et ses coéquipiers, tenus de faire un résultat pour conserver leurs chances de qualification au deuxième tour.













Par JOËL