PSG Mercato : Thomas Tuchel en sursis après Monaco ?

Vendredi, le PSG a laissé de précieux points sur la pelouse de l’AS Monaco. Après ce nouveau revers, Thomas Tuchel se retrouve de nouveau dos au mur. Pour Jonathan MacHardy, le technicien allemand ne fait plus l’affaire.

Thomas Tuchel encore fragilisé avant le RB Leipzig

Le Paris Saint-Germain s’est sabordé avant de recevoir le RB Leipzig mardi en Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco vendredi, le PSG s’est incliné (3-2). Les Parisiens menaient pourtant (2-0) avant de craquer en seconde période. Après la rencontre, Thomas Tuchel a dénoncé la suffisance de ses poulains au moment d’aborder le deuxième acte. Un excès de zèle que l’entraîneur actuel n’est pas en mesure de corriger selon Jonathan MacHardy. Pour le consultant de RMC Sport, l’ancien coach du Borussia Dortmund n’est plus l’homme de la situation. Le journaliste estime même que l’Allemand « n’a plus rien à faire sur le banc du PSG ». « C’est une équipe qui fait preuve de suffisance et c’est l’un des plus faibles PSG depuis l’arrivée du Qatar », a-t-il renchéri.

Tuchel condamné par ses choix ?

Jonathan MacHardy dénonce également les décisions de Thomas Tuchel. Pour le consultant, l’entraîneur parisien doit cesser d’aligner quatre attaquants. « C’est une idée de merde, l’équipe n’est pas équilibrée car ce sont des fainéants défensivement. Tuchel n’a pas le charisme pour forcer ses joueurs à défendre », a poursuivi le journaliste qui pousse pour un limogeage de Tuchel. « C’est pour ça que je dis que la situation de Tuchel au PSG ne peut plus durer, elle doit s’arrêter très vite ». Le consultant pourrait voir son vœu exaucer mardi en cas de nouveau faux pas du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est dans l’obligation de s’imposer pour accroître ses chances de qualification pour le second tour. Les Parisiens ne comptent que 3 points à l’issue de la phase aller.













