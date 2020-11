LOSC : Christophe Galtier ne s'endort pas sur ses lauriers

Publié le 23 novembre 2020 à 10:30

Le LOSC s’est posé en véritable adversaire du PSG cette saison avec sa large victoire 4-0 face à Lorient. Christophe Galtier, entraîneur de Lille OSC, s’est montré déterminé à hisser très haut les couleurs lilloises.

Galtier a fait du LOSC le challenger du PSG

Avec son large succès 4-0 face au FC Lorient, des buts de Yusuf Yazici (29e, 51e), Luiz Araujo (57e) et enfin de Jonathan David (89e, son premier but après son 14e match de Ligue 1), le Lille OSC s’est positionné en dauphin du Paris Saint-Germain. Cette place obtenue grâce aux 6 victoires, 4 matchs pour 1 défaite, fait du LOSC le principal rival de l’ogre parisien. Christophe Pelissier, l’entraîneur du FC Lorient n’a pas hésité à affirmer que Lille OSC est le vrai rival du PSG dans a course au titre cette saison.

Cette déclaration, en forme de compliment saluant la réussite de Christophe Galtier et ses joueurs, ne va pas endormir le coach du LOSC. Le technicien lillois a répondu en conférence de presse après la victoire face au FC Lorient : « Christophe (Pelissier, ndlr) est un bon collègue, il me met bien la pression. » Et très vite, il a dressé l’état des lieux du championnat en disant : « Il y a beaucoup d'équipes qui se placent en haut, Montpellier, Lyon, Monaco, ce sont des équipes qui jouent un match par semaine. Et l'OM, qui a deux matches en retard. Quand vous enchainez les matches, on y laisse des efforts, de l'énergie, des joueurs, on verra où on basculera à mi-saison, on ne va pas s'endormir sur les compliments. »

Au Lille OSC, un plus offensif nommé Jonathan David

Comme le dit son entraîneur, le LOSC ne va pas se laisser endormir par ces compliments et le réveil de Jonathan David, à la 89e minute du match face au FC Lorient, le confirme. La pépite canadienne d’origine américaine a enfin marqué son premier but sous le maillot lillois. Ce pari de Luis Campos, directeur sportif de Lille OSC, renforce véritablement bien l’efficacité de l’équipe nordiste ainsi que sa profondeur offensive. Les Lillois sont actuellement deuxièmes de Ligue 1, à deux petits points du PSG.













Par Gary SLM