LOSC : Le coup de gueule de Christophe Galtier avant Lorient

Publié le 19 novembre 2020 à 07:00

Après sa défaite surprise contre Brest (3-2), le LOSC va tenter de renouer avec le succès dimanche. Christophe Galtier ne pourra pas compter sur certains éléments pour la réception du FC Lorient. Une situation qui agace l’entraîneur du Lille OSC.

Christophe Galtier peste contre le calendrier

La trêve internationale est généralement une période peu appréciée par les entraîneurs de clubs. Avec la crise sanitaire, le calendrier se retrouve charger. Chose qui augmente le risque de blessure chez les joueurs. S’agissant de blessure, deux joueurs du LOSC seront absents dimanche lors de la réception du FC Lorient. Pour Christophe Galtier, c’est la faute au calendrier élaboré par les hautes instances du football. « C’est l'aberration d’un calendrier incroyable. Ceux qui ont fait ce calendrier international ont perdu tout repère de ce qu’est le football de haut niveau. Il y a de la casse de partout, dans toutes les sélections, tous les clubs sont touchés. On a compressé un calendrier et, en plus, on y a rajouté des matches, avec un amical à chaque trêve internationale », dénonce le technicien nordiste dans les colonnes de L’Équipe.

Quel LOSC pour la réception du FC Lorient ?

Contre le FC Lorient, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur deux joueurs. Blessés durant cette trêve, le Portugais Renato Sanches (cuisse) et le Turc Zeki Celik (cheville) sont forfaits. Contre les Merlus, le coach du Lille OSC sera également privé de trois autres éléments. Le capitaine José Fonte, Burak Yilmaz et Reinildo sont suspendus pour le match contre Lorient. Ils écopent d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Rien de rassurant pour un LOSC qui veut renouer avec la victoire après son faux pas à Brest lors de la dernière journée (3-2).













Par Ange A.