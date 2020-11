LOSC : Jonathan David lance sa saison contre Lorient

Publié le 23 novembre 2020 à 01:15

Le LOSC s’est ressaisi après son faux pas lors de la dernière journée en championnat. Dimanche, le Lille OSC a étrillé le FC Lorient à Pierre-Mauroy (4-0). Jonathan David a enfin débloqué son compteur chez les Dogues.

Le LOSC se reprend contre le FC Lorient

Le Lille OSC avait à cœur de corriger son faux pas lors de la dernière journée. Le LOSC a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse du Stade brestois (3-2). Dimanche, le club nordiste a repris sa marche en avant en dominant le FC Lorient. Les Dogues ont dominé les Merlus sur le score de 4 buts à 0. Yusuf Yazici (29e, 51e), Luiz Araujo (57e) et Jonathan David (89e) ont permis à Lille de l’emporter. Grâce à ce succès, le club nordiste reprend sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Les Lillois ne comptent plus que deux points de retard sur les Parisiens et deux d’avance sur les Lyonnais.

Première pour Jonathan David, Galtier mesuré

Contre le FC Lorient, Jonathan David a débloqué son compteur but avec le LOSC. Recrue la plus chère de l’histoire du club, le Canadien ne s’était pas encore montré décisif avec Lille. L’avant-centre était attendu en l’absence de Burak Yilmaz, suspendu. Malgré sa mauvaise passe, il a toujours gardé la confiance de Christophe Galtier. L’entraîneur lillois ne s’est pas d’ailleurs enflammé malgré la démonstration de ses poulains. « On ne va pas s’endormir sur les compliments », a lâché le technicien marseillais selon les propos relayés par L’Équipe. Le coach de Lille se satisfait surtout de la complémentarité affichée par Yazici et David. « Ce soir, ils ont été très bons sur le plan défensif, ils ont été très précis dans leur placement. Je les ai trouvés très complémentaires. C’est bien pour un entraîneur qu’une relation se crée entre deux joueurs », a-t-il confié.













Par Ange A.