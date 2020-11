Stade Brestois Mercato : Un défenseur en passe de filer

Publié le 25 novembre 2020 à 23:50

Le Stade Brestois pourrait ne pas bénéficer durablement du talent de Romain Perraud. Le latéral gauche de l'écurie brestoise est suivi par la Sampdoria Gênes en vue du mercato hivernal en approche.

Stade Brestois : Romain Perraud supervisé par la Sampdoria Gênes

La Sampdoria Gênes voudrait se renforcer au poste de latéral gauche durant le mercato hivernal. Après avoir multiplié les pistes, les recruteurs du club de Serie A ont décidé de jeter leur dévolu sur Romain Perraud, latéral gauche du Stade Brestois. Selon les informations du média Il Secolo XIX, le club transalpin a supervisé plusieurs fois le prodige brestois de 23 ans. Convaincus par les prestations du natif de Toulouse lors de ces supervisions, les recruteurs de la Sampdoria Gênes auraient décidé de tout mettre en oeuvre pour l’attirer dès cet hiver. Un intérêt qui ne devrait pas inquiéter les responsables du club de Ligue 1. En effet, Romain Perraud est sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2023. Autrement dit, les dirigeants du club de la formation brestoise ont tout le temps de voir venir d’autres prétendants pour le prodige et de faire jouer la concurrence pour en tirer le maximum de bénéfice.

Début de saison tonitruant pour le latéral brestois

Romain Perraud est l’un des éléments clés de l’effectif du Stade Brestois depuis le début de la saison. En 10 apparitions en Ligue 1, le latéral gauche a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives. Des statistiques très impressionnantes pour un latéral gauche et qui ne devraient pas manquer de le placer dans le viseur des plus grosses écuries européennes. Auquel cas, la Sampdoria Gênes ne sera plus en mesure de lutter. En revanche, c’est le club brestois qui réaliserait une bonne affaire en vendant son joueur à un prix de rêve…













Par JOËL