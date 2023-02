Stade Brestois Mercato : Officiel, le SB29 s'offre un grand attaquant

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 02:04

C’est maintenant officiel, le Stade Brestois tient son grand attaquant. Sa signature a été officialisée ce lundi, six jours après la fermeture du mercato.

La semaine dernière, l’entraineur du Stade Brestois avait confirmé la rumeur annonçant la présence de Loïc Rémy au sein du club du Finistère. C’était pendant la conférence de presse, après le match nul du SB29 face à l' OL (0-0). Eric Roy avait précisé par ailleurs que l’attaquant français n’est pas encore prêt physiquement pour faire sa première apparition avec sa nouvelle équipe.

« On sait qu'il n'est pas prêt, qu'il ne le sera pas dans les quinze jours. Mais on va l'emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les derniers mois », avait précisé le coach du Stade Brestois.

Stade Brestois : Loïc Rémy signe à Brest jusqu’en juin 2023

C’est désormais officiel, il a signé un contrat de courte durée, jusqu’en juin 2023. « Le Stade Brestois est heureux d'officialiser l'arrivée de Loïc Rémy jusqu'à la fin de saison. Passage concluant pour l'international français, qui avait rejoint le groupe brestois au centre SICA - Prince de Bretagne fin janvier. Avec plus de 150 buts à son compteur, Loïc Rémy viendra apporter toute son expérience à l'effectif brestois. Il portera le numéro 14 », s’est réjoui le club classé 14e en Ligue 1.

Notons que l’attaquant de 36 ans était sans club depuis son départ d’Adana Demirspor en Turquie, l’été dernier. Il est donc arrivé à Brest en méforme comme l’a souligné justement Éric Roy. En effet, Loïc Rémy n’a plus joué de rencontre officielle, depuis son dernier match avec le club turc, le 24 avril 2022. Cependant, l’international français (31 sélections, 7 buts) peut apporter son expérience au Stade Brestois, lui qui a joué dans plusieurs clubs et championnats. En Ligue 1, il a porté les couleurs de l’OL, du RC Lens, de l’OM et du LOSC. En Angleterre, il a joué à Queens Park Rangers (QPR), à Newcastle et à Chelsea. En Espagne, Loïc Rémy a défendu le maillot de Las Palmas et Getafe. En Turquie, il avait évolué à Caykur Rizespor avant Adana Demirspor.