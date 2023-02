Stade Brestois Mercato : C'est fait, Loïc Rémy s'engage au SB29

Publié par Enzo Vidy le 02 février 2023 à 11:15

Alors qu'il s'entraînait depuis plusieurs semaines avec le Stade Brestois, Loïc Rémy s'est engagé avec le SB29. Une annonce confirmée par Eric Roy.

Le Stade Brestois a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée d'Eric Roy sur le banc du SB29. Actuellement 15e de Ligue 1, les Bretons restent sur 4 matches de championnat sans défaites, dont une victoire 4-0 face à Angers le week-end dernier. Mercredi soir, c'est sur la pelouse du Groupama Stadium que le Stade Brestois avait rendez-vous, pour affronter un Olympique Lyonnais toujours malade.

Malgré une nette domination des Gones avec pas moins de 28 tentatives effectuées, le SB29 a réussi à prendre un point précieux dans la course au maintien, et a fait preuve d'une grande solidarité défensive tout au long de la rencontre. Dans trois jours, les hommes d'Eric Roy auront rendez-vous avec le RC Lens, un gros morceau du championnat de France, qui reste sur une défaite à domicile face à Nice.

À l'issue de la rencontre à Lyon mercredi soir, l'entraîneur brestois est revenu sur la belle performance de ses hommes, et a également annoncé une grande nouvelle pour les supporters du Stade Brestois.

Stade Brestois Mercato : Eric Roy confirme pour Loïc Rémy

En conférence de presse après le match nul 0-0 face à l' OL, Eric Roy a annoncé que Loïc Rémy s'était bel et bien engagé en faveur du Stade Brestois. En revanche, l'entraîneur du SB29 a tenu à prevenir tout le monde concernant l'état de forme de l'attaquant français.

"Il faut être très clair, et c'est le discours qu'on lui a tenu. On sait qu'il n'est pas prêt, qu'il ne le sera pas dans les quinze jours. Mais on va l'emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les derniers mois. On est très lucides. Je sais ce que c'est que s'entraîner sans être dans un groupe." En difficulté lors de son récent passage en Turquie à Adana Demirspor, Loïc Rémy n'a plus joué depuis le 24 avril 2022.