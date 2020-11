LOSC : Le gros défi de Lille OSC face au Sparta Prague

Publié le 27 novembre 2020 à 11:15

Le LOSC va encore attendre la semaine prochaine pour être situé sur son sort en Ligue Europa. Et pour cause, les Lillois ont été accrochés par l’AC Milan (1-1) qu’ils avaient pourtant étrillé à San Siro, à l’aller (3-0). Restant sur deux matchs nuls à domicile, cette édition, Lille OSC est en quête de sa première victoire européenne au stade Pierre-Mauroy depuis août 2012.

LOSC reste leader de son groupe

Le LOSC aurait pu se qualifier directement pour les 16es de finale de la Ligue Europa, mais il a été tenu en échec par l’AC Milan (1-1), jeudi. L’équipe de Christophe Galtier doit désormais prendre trois points contre le Sparta Prague, le 3 décembre, au stade Pierre Mauroy, pour passer au tour suivant, avant même la dernière journée de la phase de poule. Un gros défi pour Lille OSC qui n’a plus gagné de match à domicile en coupe d’Europe depuis sa victoire sur le FC Copenhague en 2012. Notons que le LOSC est toujours leader du groupe H avec 8 points, devant l’AC Milan (7 points), le Sparta (6 points) et le Celtic FC (1 point et éliminé).

Lille OSC doit vaincre le signe indien

Dans son analyse sur la situation actuelle des Dogues avant les deux dernières journées, Pierre Ménès a d’ailleurs souligné la série noire du club nordiste, à domicile. « Les Lillois auront la possibilité de finir le boulot face à une équipe du Sparta Prague toujours dans la course, en tentant de vaincre cette spirale négative qui voit le club nordiste échouer à remporter une victoire à domicile en Coupe d’Europe depuis dix ans », a-t-il indiqué, tout en affirmant : « avec huit points, les Lillois sont en ballotage très favorable pour la qualification ».













Par ALEXIS