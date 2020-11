LOSC : L'équipe probable contre l'AC Milan en Ligue Europa

Publié le 26 novembre 2020 à 12:40

Trois semaines après son exploit à San Siro, le LOSC retrouve l'AC Milan avec l'objectif de s'imposer pour assurer sa qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa. Un beau défi pour les hommes de Christophe Galtier, en pleine confiance, qui accueillent des Lombards privés du buteur suédois Zlatan Ibrahimovic.

Rééditer l'exploit de San Siro pour le LOSC

Une victoire ce jeudi soir (18h55, en direct et en clair sur RMC Story) du LOSC contre l'AC Milan offrirait aux protégés de Christophe Galtier leur ticket pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. "Si, par bonheur, on se qualifiait ce jeudi soir, ça rendrait le calendrier plus confortable", a reconnu le coach des Nordistes, qui jouent sur deux fronts et pourraient aborder les deux matches restants face au Celtic Glasgow et au Sparta Prague plus sereinement. Car l'entraîneur du LOSC n'a pas vraiment l'intention de faire tourner contre les Lombards, préférant la carte de la continuité à celle de la fatigue. "Quand les joueurs sont en forme, on a tendance à vouloir les laisser sur le terrain, a-t-il expliqué. On est au début d'une série de 10 matches avant Noël, et celui-ci peut-être décisif pour la poule." Galtier devrait donc renouveler sa confiance à son duo d'attaquant Yusuf Yazici (auteur d'un triplé à l'aller) - Jonathan David (qui a débloqué son compteur dimanche contre le FC Lorient).

Un LOSC déterminé à se qualifier

Seules ombres au tableau côté lillois, les absences de Zeki Celik, touché à la cheville avec la Turquie la semaine dernière, et de Renato Sanches. Mais ceux qui joueront auront le couteau entre les dents. "Je vais insister auprès de mes joueurs sur l'énergie qu'on doit avoir pour refaire ce genre de match et leur rappeler ce qu'ils ont dû mettre à San Siro, à l'aller, pour obtenir ce résultat. Ils étaient investis à fond", a fait remarquer Christophe Galtier. Point positif pour le LOSC, l'AC Milan sera privé de Zlatan Ibrahimovic (39 ans), en pleine bourre ces derniers matches mais touché à la cuisse à Naples. C'est Ante Rebic qui occupera le rôle d'avant-centre, délaissant son couloir gauche. À moins que Stefano Pioli sorte un lapin de son chapeau en titularisant le jeune italien, Lorenzo Colombo. Rendez-vous ce jeudi (18h55) pour la réponse.

Les compositions probables de LOSC - AC Milan

L'équipe probable du LOSC selon L'Equipe : Maignan - Bradaric, Botman, Fonte, Pied - Bamba, André, Weka, Aurajo - Yazici, David.

L'équipe probable de l'AC Milan selon L'Equipe : Donnarumma - T. Hernandez, Gabbia, Kjaer, Dalot - Bennacer, Tonali - Hauge, Calhanoglu, Castillejo - Rebic.













Par Matthieu