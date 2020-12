PSG : Manchester sans De Gea ni Pogba ? Les équipes probables

Publié le 02 décembre 2020 à 11:35

C'est une rencontre de la plus haute importance qui va opposer Manchester United et le PSG, ce mercredi soir (21h) à Old Trafford. En cas de défaite, le Paris SG pourrait dire définitivement adieu à la Ligue des champions, tandis que les Red Devils peuvent assurer leur première place dans le groupe.

Manchester United couteau entre les dents

Manchester Unitedn'a pas l'intention de perdre du temps, ce mercredi soir (21h), contre le PSG. "Plus vite vous vous qualifiez, mieux c’est, a lâché le coach mancunien, Ole Gunnar Solskjaer. Nous voulons gagner le groupe, nous abordons le match à notre façon, avec l’intention d’attaquer et de bien défendre contre une équipe de haut niveau. Nous voulons gagner le match et le groupe." Un objectif clair pour lequel le coach des Red Devils compte bien sur Edinson Cavani. "Il est prêt à jouer et, bien sûr, c’est spécial pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club où il est le meilleur buteur", a commenté Solskjaer. "Je pense que c’est vraiment important de l’avoir, surtout pour moi, car cela vous donne plus d’espace dans la surface, car les défenseurs surveillent davantage ces attaquants. Cela donne plus d’espace à nos milieux de terrain", a jugé de son côté Donny Van de Beek.

Le PSG en urgence absolue

Côté PSG, la victoire sera tout ce qui compte, même si Thomas Tuchel aimerait aussi voir des améliorations dans le jeu. "Contre Leipzig, on n’a pas pu contrôler. Il fallait trouver des solutions défensivement. On était bas, trop bas, mais c’était nécessaire, a expliqué l'entraîneur allemand. Si mercredi, on arrive à prendre le ballon, c’est la meilleure chose pour nous. Mais on doit toujours rester vigilants car Manchester United est une des meilleures équipes européennes en contre-attaque. On va essayer de contrôler, d’avoir la possession, car c’est le style qui nous donne de la confiance."

Mais ce match reste capital pour la suite de l'aventure, quelle que soit la qualité du jeu produit. "On a ressenti la même chose contre Leipzig. C’était victoire obligatoire. mercredi, ça dépendra du résultat de Leipzig. Mais il est clair qu’on arrive à Old Trafford pour gagner, a clamé Thomas Tuchel. C’est un des challenges les plus difficiles au monde. Mais on va préparer ça, tactiquement, mentalement. On va essayer d’influer sur l’équipe à tous les aspects pour être libres et disciplinés pour jouer avec confiance et solidarité. Cela sera nécessaire pour surmonter cet obstacle." En cas de défaite, la crise ne serait plus que larvée au PSG, elle éclaterait au grand jour.

Les compositions probables de Manchester United - PSG

La composition probable du PSG selon L'Équipe : Navas - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi - Verratti, Danilo, Paredes - Neymar, Mbappé, Di Maria.

La composition probable de Manchester United selon le Manchester Evening News : Henderson - Telles, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka - Van de Beek, McTominay, Fred - Fernandes - Rashford, Cavani.













Par Matthieu