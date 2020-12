OGC Nice : La mission se complique face au Bayer Leverkusen

Publié le 02 décembre 2020 à 22:30

L’ OGC Nice recevra le Bayer Leverkusen jeudi soir pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Ce mercredi, Patrick Vieira a donné des informations peu rassurantes pour les supporters.

L’ OGC Nice privé de plusieurs joueurs clés

L’ OGC Nice a une mission titanesque à réaliser jeudi, à savoir battre le Bayer Leverkusen par 4 buts d’écart pour conserver ses chances de se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Pour cette mission, Patrick Vieira aurait aimé compter sur son effectif au grand complet, à l’exception du défenseur central brésilien Dante, opéré au genou et très probablement out pour le reste de la saison. Mais l’entraîneur niçois devra se débrouiller avec un effectif privé de nouveaux joueurs importants lors de la réception du club allemand, vainqueur à l'aller (6-2). Selon le coach de l’ OGC Nice en conférence de presse, Kasper Dolberg et Pierre Lees-Melou ne seront pas présents. L’attaquant international danois est remis du coronavirus, mais il est victime d’une blessure aux adducteurs contractée en sélection. Quant au milieu de terrain français Pierre Lees-Melou, il est blessé à la cheville. Enfin, le latéral Youcef Atal est toujours à l’infirmerie.

Patrick Vieira désormais sur un siège éjectable

Considéré longtemps comme intouchable, Patrick Vieira est désormais dans le collimateur de ses dirigeants. Battu lors de ses 4 dernières sorties toutes compétitions confondues, l’ OGC Nice ne rassure plus et c’est le coach qui est pointé du doigt. Déçus des résultats de leur formation, les dirigeants Aiglons envisageraient de remplacer l’ancien milieu défensif des Gunners s’il ne redresse pas rapidement la barre. Pour remplacer l’entraîneur, les dirigeants de l’ OGC Nice auraient déjà coché le nom de Laurent Blanc, libre de tout contrat depuis son départ du PSG en 2016…













Par JOËL