PSG : Comment tirer le maximum de Neymar ? Un tuyau à Tuchel

Publié le 03 décembre 2020 à 16:50

Neymar et le PSG ont infligé une défaite à Manchester United (1-3) en Ligue des champions et ont pris la tête du groupe H, en attendant la dernière journée de la phase de poule. Le Brésilien a été brillant et décisif. Luis Fernandez croit savoir la recette pour que ''Ney'' soit davantage et régulièrement au top.

Neymar doit être ménagé en Ligue 1 selon Luis Fernandez

Grâce à un doublé de Neymar, le PSG s’est imposé à Manchester United dans son antre d’Old Trafford. Le meneur de jeu était dans une grande forme contre les Mancuniens. Il a tiré les Parisiens vers le haut et toute l’équipe a été récompensée de ses efforts par la précieuse victoire (1-3). Après avoir apprécié le résultat obtenu outre-Manche par le Paris Saint-Germain, Luis Fernandez s’est penché sur la performance individuelle de la star brésilienne, dans L’Équipe. « Sur le troisième but, il élimine trois joueurs avant de faire une superbe passe pour Kylian Mbappé. Il a cette qualité », a souligné l’ancien entraineur du club de la capitale, séduit par la prestation de haut niveau de Neymar.

Il faut noter que le PSG n’est pas encore qualifié. Il lui faut encore un point lors pour valider son ticket pour les 8es de finale. Et ce sera face à Istanbul Basaksehir, lors de la dernière journée, le 8 décembre (21h). Avant cet ultime rendez-vous fixé au Parc des Princes, Luis Fernandez a filé un tuyau à Thomas Tuchel, sur la gestion du N°10 des Rouge et Bleu. « Le Paris SG doit s'appuyer davantage encore sur Neymar et le préserver. On voit qu'il a besoin de jouer pour retrouver du rythme, mais une fois que ce sera le cas en Ligue 1, il faudra qu'il ne dispute pas tous les matchs », a conseillé le technicien français par ailleurs consultant sur beIN Sports.

Le point sur le Groupe H

Le PSG, Manchester United et le RB Leipzig ont chacun 9 points. Pendant que les Parisiens seront face au club turc (déjà éliminé avec 3 points), les Reds Devils affronteront Leipzig en Allemagne, lors de la 6e journée. L’issue de cette dernière journée sera donc décisive pour la désignation des deux qualifiés du groupe H. À défaut de victoire contre Basaksehir, Neymar et ses coéquipiers peuvent se qualifier, si Manchester United et RB Leipzig ne font pas match nul.













Par ALEXIS