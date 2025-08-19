Crise à l’OM : Adrien Rabiot et sa mère ripostent avec force

La décision de l’OM de se séparer d’Adrien Rabiot suite à son altercation dans les vestiaires a provoqué une véritable onde de choc. Le milieu de terrain français et sa mère ont réagi face à cette annonce inattendue.

Mercato OM : Adrien Rabiot et sa mère dans l’incompréhension totale

L’atmosphère est particulièrement tendue à l’Olympique de Marseille en ce début de semaine. La raison ? La direction marseillaise vient de mettre Adrien Rabiot en vente. Cette mesure radicale intervient 4 jours après son altercation avec Jonathan Rowe. Les deux joueurs « sont placés sur la liste des transferts », indique le club dans son communiqué.

Cette décision est motivée par un « comportement inadmissible dans le vestiaire » à l’issue du revers à Rennes (1-0). Cette nouvelle a immédiatement provoqué un sentiment d’incompréhension au sein du clan Rabiot. Comme le rapporte RTL, cette mise en vente décidée par l’OM est vécue comme une sanction démesurée par l’ancien Parisien et sa mère, Véronique Rabiot.

Un conflit ouvert en vue à l’Olympique de Marseille

Surtout que le milieu de terrain tricolore sort d’une première saison réussie à Marseille. Il a grandement participé à la qualification du club phocéen en Ligue des Champions. Après avoir fait de prolonger son aventure à l’OM cet été, sa mise en vente paraît d’une brutalité déconcertante.

La réaction de Rabiot et de sa mère laisse entendre que cette situation pourrait bien aboutir à un bras de fer avec les dirigeants phocéens. Reste à désormais voir si cette réaction débouchera sur un conflit ouvert ou si une solution sera trouvée entre les deux parties. La fin du mercato de l’OM prend en tout cas une tournure conflictuelle.