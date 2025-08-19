Mercato PSG : Campos négocie pour un milieu de terrain à 3M€

Après avoir enregistré les signatures de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, le PSG s’active désormais pour se séparer des joueurs, dont Luis Enrique ne veut pas cette saison. Un milieu de terrain parisien serait ainsi proche de débarquer en Grèce.

Mercato PSG : Renato Sanches file vers le Panathinaïkos

Alors que tous les joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain sont revenus au Campus PSG cet été, Renato Sanches n’a toujours pas trouvé de club pour la saison prochaine. Prêté au Benfica Lisbonne la saison passée, le milieu de terrain portugais, qui s’était révélé aux yeux du monde entier lors de l’Euro 2016, n’a pas été conservé par son club formateur, et va donc ainsi devoir se trouver une nouvelle porte de sortie pour l’exercice 2025-2026.

D’après le journal A Bola, l’ancien joueur du LOSC serait sur le point de rebondir en Grèce, du côté du Panathinaikos. Le média lisboète explique que Luis Campos et les dirigeants du club grec seraient en négociations pour boucler son prêt.

« Selon @to10gr le Panathinaïkos a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le prêt d’une saison de Renato Sanches ! Le joueur discute avec le coach du club grec et est d’accord pour le rejoindre ! Ils ont travaillé ensemble à Benfica, lors de la saison 2015-2016. Le Panathinaïkos prendrait une grande partie du salaire de Renato Sanches pour le faire venir à Athènes ! L’entourage du joueur confirme auprès d’ABola que le milieu de terrain portugais va rejoindre le Panathinaïkos », assure le média portugais.

Placé dans le loft parisien depuis fin juillet après avoir participé à la Coupe du Monde des clubs avec le Benfica, Renato Sanches a encore deux ans de contrat au PSG, mais devrait être le prochain indésirable à s’en aller après Milan Skriniar et Nordi Mukiele, qui ont rejoint respectivement Fenerbahçe et Sunderland.