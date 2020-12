OL Mercato : Juventus, les dessous du transfert raté d’Aouar

Publié le 04 décembre 2020 à 05:00

Annoncé sur le départ cet été, Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique lyonnais. Le milieu de l’ OL était notamment proche de signer à la Juventus de Turin avant que le deal ne capote.

OL : Le responsable du transfert raté d’Aouar démasqué

L’Olympique lyonnais a vécu un été particulièrement agité. Lyon a enregistré une importante vague de départs lors du mercato estival. Toutefois, l’ OL est parvenu à conserver certaines de ses stars pourtant annoncées sur le départ. C'est notamment le cas d’Houssem Aouar. Le nom du milieu de terrain lyonnais était associé à Arsenal et à la Juventus de Turin lors du dernier mercato. Mais c’est le club italien qui était proche d’enrôler le milieu. Comme le révèle L’Équipe, un accord avait même déjà été conclu avec Aouar. Le journal révèle toutefois que le champion d’Italie voulait inclure Federico Bernardeschi dans le deal pour réduire le montant du transfert. Mais l’attaquant italien a refusé de rallier la capitale des Gaules selon le quotidien sportif.

Une nouvelle offensive de la Juventus dans les tuyaux ?

La même source note qu'après le refus de Bernardeschi, la Juventus de Turin a été contrainte de baisser les bras. Cette fois, les Bianconeri ont dû abandonner ce dossier suite au départ de Douglas Costa au Bayern. Un départ tardif du Brésilien qui a empêché aux dirigeants turinois de trouver un accord à temps avec l' OL. Après ces échecs, la Vieille Dame pourrait revenir à la charge pour Houssem Aouar, ce dès le prochain mercato. Quelques médias italiens, dont SkySport et Tuttosport, révélaient récemment que le club du Piémont va tenter d'enrôler le Lyonnais cet hiver. Une fois de plus, les dirigeants italiens devraient inclure des joueurs dans le deal. Mattia De Sciglio, déjà prêté à Lyon cette saison, et d'autres Bianconeri seront inclus dans le deal selon certaines indiscrétions.













