LOSC : Les notes après la victoire face au Sparta Prague

Publié le 04 décembre 2020 à 12:00

Le LOSC a validé son ticket pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa en battant sur le fil le Sparta Prague (2-1) grâce à un double de Burak Yilmaz. Les Lillois pourront décrocher la première place de leur groupe sur la pelouse du Celtic Glasgow la semaine prochaine et savourent en attendant.

Le LOSC a fait le boulot

Malmené une partie de la rencontre et mené au score par le Sparta Prague, le LOSC a pu compter sur un doublé de Burak Yilmaz en fin de match pour s'assurer la qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa. "Mission accomplie, s'est félicité Christophe Galtier. Les joueurs sont allés chercher la qualification. On pouvait penser que les choses aillaient être faciles. Oublier que l'on pouvait être éliminé, même avec neuf points. Le mérite leur revient, dans un groupe très ouvert avec une tête d'affiche, l'AC Milan. Je suis fier d'eux et très content. Parvenir dans ces conditions à se qualifier après la cinquième journée, c'est une performance. Quant à savoir si nous allons aller chercher la première place, pour éviter de tomber sur un reversé de la Ligue des champions, on verra l'état de forme des joueurs jeudi prochain."

Au Celtic pour la première place

Avec 11 points, Lille OSC est premier de son groupe de Ligue Europa, avec une unité d'avance sur l'AC Milan. Les Dogues iront à Glasgow défier le Celtic, jeudi prochain, pour assurer le rang de leader. Pour Benjamin André, pas question de laisser filer le match. "Un match de Coupe d'Europe ne se néglige pas, a lâché l'ancien Rennais. Ce n'est pas tous les jours qu'on évolue à Glasgow. Il y a le facteur du tirage au sort et un signal à envoyer. On est là et on a envie de rester en tête. Ça prouve certaines choses, une progression par rapport à la saison dernière. On a besoin de ça pour passer des caps. On va mordre dans ce match." Avant cela, le LOSC accueillera l'AS Monaco dimanche (13h) en Ligue 1, pour un choc de haut de tableau.

Les notes de LOSC - Sparta Prague

Les notes du LOSC selon L'Equipe : Maignan (5/10) - Bradaric (4), Botman (5), Fonte (5), Djalo (5) - Bamba (6), Xeka (5), André (5), Araujo (6) - David (5), Yazici (6).

Les notes du Sparta Prague selon L'Equipe : Nita (7/10), Krejci (7), Celustka (3), Plechaty (4) - Vindheim (5), Pavelka (3), Soucek (5), Dockal (4), Krejci (4) - Julis (3), Moberg-Karlsson (3).













Par Matthieu