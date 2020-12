LOSC : Galtier aux anges après la qualification contre Prague

Publié le 04 décembre 2020 à 02:30

Le Lille OSC a validé son ticket pour le prochain tour de la Ligue Europa jeudi. Le LOSC s’est imposé (2-1) à domicile contre le Sparta Prague. Christophe Galtier a salué la performance de ses poulains après la rencontre.

Le LOSC miraculé grâce à Burak Yilmaz

Le LOSC a réalisé une remontada jeudi contre le Sparta Prague. Mené par les Tchèques suite à une ouverture du score Ladislav Krejci (71e), Lille a renversé son adversaire en fin de match. Un doublé de Burak Yilmaz (80e, 84e) a permis aux Dogues de battre le Sparta à Pierre-Mauroy. Grâce à cette victoire, le Lille OSC s’est qualifié pour le prochain tour de la Ligue Europa. Le club nordiste conserve aussi la première place de son groupe devant l’AC Milan, également qualifié. Lille est le premier club de l’Hexagone qualifié pour la phase à élimination directe d’une Coupe d’Europe cette saison. Chose dont se réjouit Christophe Galtier. L’entraîneur lillois s’est satisfait du visage affiché par ses Dogues.

Galtier savoure la qualification de Lille

« On est qualifiés. Les joueurs sont allés chercher cette qualification et le mérite leur en revient, dans un groupe qui était très ouvert. On est arrivé à se qualifier au soir de la 5e journée, c’est une performance », a déclaré l’entraîneur du LOSC à L’Équipe. La qualification en poche, Christophe Galtier estime qu’il faut conserver la première place du groupe. « On est en tête, on verra l’état de forme du groupe. Les objectifs sont importants aussi en Championnat. Evidemment, on va vouloir garder cette place. Il y a peut-être un petit enjeu économique, et pour le tirage », a expliqué le coach lillois. Le Lille OSC va défendre sa place jeudi prochain contre le Celtic Glasgow. Battus par l’AC Milan (4-2) dans l’autre rencontre du soir, les Écossais sont déjà éliminés de la Ligue Europa.













Par Ange A.