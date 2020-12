OM : Villas-Boas, Galtier, accord trouvé avec le coach du LOSC

Publié le 03 décembre 2020 à 15:50

Les entraîneurs de l'OM et du LOSC sont sur la même longueur d'onde concernant la Ligue Europa, que jouent les Lillois et que peuvent espérer les Marseillais. Entre André Villas-Boas et Christophe Galtier, un accord a été trouvé sur le format des compétitions européennes qui fait débat dans le monde du football.

Villas-Boas et Galtier d'accord sur un point

L'OM pourrait bien retrouver le LOSC parmi les qualifiés en seizièmes de finale de la Ligue Europa. Grâce à son succès face à l'Olympiakos, l'Olympique de Marseille s'est offert une chance d'être reversé en C3, grâce à une troisième place en Ligue des champions. Ce qui n'est pas vraiment du goût d'André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM. "Ce que j’ai dit, c’est que pour moi, dans le règlement de l’UEFA, les équipes ne devraient pas avoir le bonus d’être repêchées en Ligue Europa. Pour moi, le bonus, c’est la qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Si tu n’es pas capable de te qualifier pour les huitièmes, c’est fini, deux équipes dehors. Je n’ai pas dit qu’on ne veut pas aller en Ligue Europa. Mais mon opinion c’est que ce serait mieux que les troisième et quatrième soient éliminés", a lâché le coach portugais en conférence de presse après la victoire (2-1) contre les Grecs.

L'OM et le LOSC sur la même longueur d'onde

Le LOSC, qui n'a plus qu'à gagner contre le Sparta Prague, ce jeudi soir (18h55) pour assurer sa qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa, est d'accord avec l'OM, par la voix de leurs entraîneurs respectifs. "Je suis contre cela (le reversement en C3). Je n'ai pas cette vision, a commenté le coach lillois, Christophe Galtier. Il y a sûrement un intérêt de l'UEFA à avoir encore des affiches. Mais je m'y oppose. On peut tomber sur un gros de Ligue des champions qui n'a pas eu de chance. Encore plus cette saison avec cette épidémie de Covid, les blessures, etc..." Même avis pour le technicien de l'OM, André Villas-Boas : "Peut-être que maintenant on va avoir quatre points et aller en Ligue Europa, mais ce n’est pas quelque chose que tu peux vivre avec joie, parce que tu as fait de la merde en Ligue des champions si tu en es là. Il n’y a pas de trophée à lever pour être qualifié en Ligue Europa. Mais oui, on va jouer à fond. Je pense que je suis clair." Peut-être que les deux entraîneurs se rencontreront plus tard dans la compétition et pourront aborder leurs parcours et leurs idées respectifs...













Par Matthieu