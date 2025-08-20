ASSE Mercato : Un scénario inattendu se dessine pour Ekwah

Recruté définitivement par l’ASSE, Pierre Ekwah n’a pas rejoint le club. Son avenir devrait s’écrire ailleurs selon la tendance de cette fin de mercato.

Mercato : Acheté par l’ASSE, Pierre Ekwah absent du Forez

L’ASSE a levé l’option d’achat assortie au prêt de Pierre Ekwah, à l’issue de la saison dernière. Il a été l’un des joueurs dont les performances individuelles ont satisfait Eirik Horneland, malgré la relégation des Verts en Ligue 2. Le milieu défensif de 23 ans avait été titulaire à 29 reprises en autant de matchs disputés en Ligue 1.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un Vert va rejoindre le PAOK Salonique

À voir

Mercato : Cette star dit Non à l’OM !

Régulier et solide au sein du trio de l’entrejeu stéphanois, il a convaincu les dirigeants de Saint-Etienne qui n’ont pas hésité à investir 6 M€ pour son transfert définitif de Sunderland AFC. L’AS Saint-Etienne a officialisé le recrutement de Pierre Ekwah, le jeudi 14 août 2025. Cependant, il n’a toujours pas rejoint l’équipe stéphanoise.

À douze jours de la fin du mercato d’été, le Franco-Ghanéen pourrait être transféré à nouveau, étant donné qu’il ne souhaite toujours pas jouer en Ligue 2.

Le Franco-Ghanéen vers un transfert de l’AS Saint-Etienne

Alors que les responsables de Kilmer Sports Ventures espéraient l’intégrer au groupe d’Eirik Horneland dès la fermeture du marché des transfert, le 1re septembre 2025, ils semblent désormais favorables au départ du milieu de terrain de l’ASSE. C’est ce que croit savoir Poteaux Carrés. « L’hypothèse que Pierre Ekwah ne reporte jamais le maillot vert prend de l’épaisseur », a annoncé le média.

Lisez aussi : Mercato ASSE : 25 M€ ! Saint-Étienne a pris sa décision

À voir

Mercato : Le PSG pris de vitesse pour Maghnes Akliouche !

Si cette option est désormais la plus plausible, il faudra trouver un club qui mettrait au moins 6 M€ sur la table pour récupérer le joueur formé au FC Nantes et à Chelsea. Évidemment, l’AS Saint-Etienne ne le laissera pas partir en dessous du montant investi dans son transfert de Sunderland. Par ailleurs, Pierre Ekwah est évalué à 7 M€ par Transfermarkt.