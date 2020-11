Ligue 1 : Lorient s'enfonce, Brest, Monaco et Montpellier foncent

Publié le 29 novembre 2020 à 18:46

Quatre matchs de Ligue 1 se sont déroulés au cours du multiplex de 15 h. La descente aux enfers du FC Lorient, la confirmation du Stade Brestois... Voici le résumé du multiplex.

Ligue 1 : FC Lorient 0-1 Montpellier HSC

Des dynamiques diamétralement opposées se sont affrontées au stade du Moustoir. Les Montpelliérains ont enchaîné une quatrième victoire consécutive, tandis que les Lorientais ont concédé un cinquième match d'affilée sans victoire, période durant laquelle ils n'ont marqué aucun but. Téji Savanier a manqué un penalty généreux en fin de première période, mais c'est le remplaçant serbe, Petar Skuletic, qui a offert la victoire aux Héraultais en fin de match.

Ligue 1 : AS Monaco 3-0 Nîmes Olympique

Monaco signe également une quatrième victoire de rang. Huit jours après avoir battu Paris, les joueurs de la Principauté ont tranquillement dominé le Nîmes Olympique. Sofiane Diop a ouvert la marque de belle manière en première période, sur une jolie demi-volée. Tout s'est facilité en deuxième mi-temps après l'expulsion de Lucas Deaux ; Gelson Martins et Kevin Volland ont, coup sur coup, porté la marque à 2, puis 3 buts à 0.

Ligue 1 : RC Lens 1-3 Angers SCO

Après avoir été freiné par Nantes en milieu de semaine, le RC Lens a cette fois été stoppé net par le SCO. D'un but superbe - une demi-volée des 20 mètres dans la lucarne de Leca - Mathias Pereira Lage a mis les siens sur la bonne voie. Une autre inspiration géniale, celle de Gaël Kakuta pour délivrer une magnifique passe à Arnaud Kalimuendo, permettait aux Artésiens d'égaliser. Et puisqu'on était dans le match des merveilles, il y en eut une troisième pour permettre aux Angevins de repasser devant. Sur corner, Stéphane Bahoken, d'une subtile aile de pigeon au premier poteau, est venu couper la trajectoire du ballon et tromper Jean-Louis Leca. En fin de match, sur un contre, Ibrahim Amadou a trouvé le poteau de Leca, mais Pierrick Capelle avait bien suivi pour pousser le cuir dans le but désert.

Ligue 1 : FC Metz 0-2 Stade Brestois

Si Brest a enchaîné un troisième succès consécutif, Metz a mis fin à une série d'invincibilité de 8 matchs en Ligue 1. Sur un corner de Romain Faivre, Irvin Cardona a repris le ballon de la tête au premier poteau et ouvert le score. Buteur, Cardona a été à l'origine de la seconde réalisation bretonne, finalement inscrite contre son camp par John Boye.













Par Clément