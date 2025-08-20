Mercato : Le PSG pris de vitesse pour Maghnes Akliouche !

La piste menant à Maghnes Akliouche est toujours d’actualité au PSG. Mais le club parisien est confronté à une menace sérieuse venue de l’Angleterre. Tottenham passe à l’offensive pour l’attaquant de l’AS Monaco.

Mercato : Tottenham fonce sur Maghnes Akliouche, le PSG en danger

Le mercato fermant ses portes dans moins de deux semaines, plusieurs clubs européens s’activent pour étoffer à leur effectif. Le Paris Saint-Germain ne reste pas en marge. L’arrivée du défenseur central Illya Zabarnyi officialisée, les Parisiens envisagent à présent de recruter en attaque.

Et l’une des pistes privilégiée conduit à Maghnes Akliouche. L’international espoir français reste l’un des principaux atouts offensifs de l’AS Monacoi Il a même été buteur lors de la première journée dc championnat face au Havre (3-1). Ses performances et son profil prometteur sont très appréciés par Luis Enrique, désireux de l’avoir sous ses ordres.

55 millions d’euros pour son transfert

Cependant, malgré l’intérêt du PSG, une concurrence anglaise prend de l’avance sur ce dossier. The Independent indique que Tottenham prépare une grosse offensive pour détourner Maghnes Akliouche de Paris. Les Spurs foncent sur le jeune Monégasque après l’échec du dossier Savinho, dont le prix avoisine les 80 millions d’euros.

Le club londonien serait prêt à aligner les 55 millions d’euros demandés par l’ASM pour son transfert. Un montant bien plus raisonnable que celui exigé par Manchester City pour Savinho. Le PSG devra donc vite réagir s’il veut avoir une chance de s’attacher les services de Maghnes Akliouche. Le temps presse pour les Parisiens.