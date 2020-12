PSG Mercato : Gros danger pour une cible favorite de Leonardo

Publié le 07 décembre 2020 à 09:30

Le PSG a repris sa marche en avant en Ligue 1 grâce à sa victoire à Montpellier (3-1), mais pourrait bien être freiné dans ses ambitions au mercato. En effet, Leonardo voit se positionner sur une de ses cibles privilégiées une grosse écurie européenne dont l'offre pourrait bien changer la donne dès cet hiver.

Le PSG n'aura rien facilement au mercato

Rien ne sera facile cette saison pour le PSG. Sportivement, le club est reparti de l'avant en Ligue 1 avec sa victoire (3-1) sur la pelouse de Montpellier, samedi soir, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont consolidé leur place de leaders en championnat et sont en bonne position pour se qualifier, mardi, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais côté mercato, les choses sont bien plus compliquées. Leonardo, laissant le champ médiatique aux rumeurs concernant Lionel Messi, travaille sur une cible qu'il favorise depuis plusieurs mois. En négociations depuis plusieurs semaines pour une prolongation de contrat à la Juventus, Paulo Dybalasemble avoir fait une croix sur son avenir du côté de Turin. Sous contrat jusqu'en juin 2022, il a du mal à trouver sa place dans l'effectif d'Andrea Pirlo et a des envies d'ailleurs. Selon La Gazzetta dello Sport, l'Argentin de 27 ans aurait décidé de mettre un terme aux discussions avec la Juve, laissant donc le champ libre à Leonardo et au PSG.

Manchester City va double Leonardo

Paris et la Juventus ont déjà discuté pour Paulo Dybala, a révélé le joueur lui-même. "C’était il y a plus ou moins un an et, à cette époque, la Juventus ne voulait plus compter sur moi et ne voulait pas que je continue ici, a expliqué le joueur à CNN. C’est là que j’ai été contacté par certains clubs. Le PSG est aussi apparu. Je n’ai pas parlé directement avec ces clubs, mais il y a eu des conversations entre les clubs. Mon intention, à l’époque, était de rester." Maintenant que les choses ont changé et que la Juventus lorgne sur des joueurs parisiens, le transfert semblait être en bonne voie. Angel Di Maria ou Keylor Navas, voire les deux, pourraient faire le voyage inverse et continuer leur carrière en Italie. Mais la presse anglaise révèle que Manchester City est entré dans la danse pour faire venir Paulo Dybala, sur demande de Pep Guardiola. Les Citizens seraient prêts à envoyer l'Algérien Ryad Mahrez chez les Turinois en échange. Profil similaire à celui de Di Maria, celui de Mahrez a l'avantage de quelques années. L'Algérien a en effet 29 ans, contre 32 pour Di Maria. Il y a donc gros danger pour le PSG sur ce dossier mercato.













Par Matthieu