PSG Mercato : Di Maria, une grosse décision pour son avenir

05 décembre 2020

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Angel Di Maria sera-t-il prolongé ? Selon les informations de L’Équipe ce samedi, l’Argentin du Paris Saint-Germain est déjà situé sur son avenir au club de la capitale.

PSG : Angel Di Maria souhaite prolonger

Brillant au sein de l’attaque du PSG depuis le début de la saison, Angel Di Maria avait commencé sur le banc des remplaçants lors de la rencontre contre les Girondins de Bordeaux (2-2, 12e journée de Ligue 1). Lors du déplacement du Paris Saint-German mercredi dernier, pour affronter Manchester United en Ligue des champions, l’attaquant argentin n’a même pas été aligné. L’ancien Madrilène n’est donc plus un titulaire indiscutable au sein de l’effectif parisien ces derniers temps, malgré les assurances de l'entraîneur Thomas Tuchel, vendredi, en conférence de presse. Il n’empêche, le joueur de 32 ans voudrait prolonger son contrat qui expire à la fin de la saison. Le quotidien sportif précise même que l’ex-Red Devil sollicite une prolongation de 2 saisons supplémentaires et serait disposé à finir sa carrière au PSG.

Quelle réponse des dirigeants parisiens ?

Le PSG ne verrait pas d’un mauvais œil une prolongation d’Angel Di Maria. Selon la source, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait même élevé le dossier au rang des priorités du club. En revanche, l’ancien joueur de Benfica Lisbonne perçoit 1 million d’euros de salaire par mois et les dirigeants de l’écurie francilienne ne seraient plus disposés à verser cet immense salaire. Autrement dit, Nasser Al-Khelaïfi et son staff ne sont pas opposés à une prolongation d’El Fideo s’il accepte de baisser son salaire. En réponse, l’ailier argentin ne verrait aucun inconvénient à faire un effort sur sa rémunération pour poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Les deux parties étant sur la même longueur d’onde, la prolongation du natif de Rosario pourrait bientôt être officialisée…













