PSG Mercato : Dybala se rapproche encore un peu plus de Paris

Publié le 02 décembre 2020 à 17:05

Le PSG reste toujours à l'affût de la bonne affaire pour les prochains mercato et garde son regard tourné vers Paulo Dybala, le joueur de la Juventus. L'Argentin est à la peine dans l'équipe désormais menée par Andrea Pirlo et a des envies d'ailleurs, alors que son contrat court jusqu'en juin 2022 en Italie.

Paulo Dybala sur le départ, le PSG dans le coup

À 27 ans, Paulo Dybala a des envies d'ailleurs. Le n°10 de la Juventus peine à trouver sa place dans l'équipe d'Andrea Pirlo, en alternant titularisation, statut de remplaçant et méforme depuis le début de saison. Pour calciomercato, "Dybala doit se contenter d'un siège sur le banc de touche alors que ses qualités devraient lui offrir un fauteuil de titulaire". Une situation que vit mal l'Argentin, qui n'arrive pas et n'est pas intégré dans le collectif de la Juventus. C'est pourquoi "à partir de janvier, mais plus probablement de la saison prochaine", Paulo Dybala offrira ses talents "ailleurs". Et pourquoi pas au PSG qui, toujours selon la presse italienne, est en pole position pour faire venir le joueur de la Juventus. Il faut dire que les Parisiens ont des arguments qui intéressent énormément les Turinois.

Di Maria et Navas à la Juventus ?

Pour s'offrir Paulo Dybala, évalué à 80 millions d'euros sur le marché, il faut sortir le chéquier. Ou savoir convaincre son vis-à-vis. Et le PSG a de quoi faire dans ses rangs. Car Cristiano Ronaldo pousse pour le retour de deux de ses ex-coéquipiers à ses côtés. Le Portugais voudrait retrouver une certaine structure pour parvenir à son ultime objectif commun avec la Juventus : remporter la Ligue des champions et la ramener à Turin. Pour cela, CR7 tente de convaincre sa direction de faire venir Keylor Navas et Angel Di Maria du PSG. Le premier est sur le départ alors que ses dirigeants cherchent une jeune n°1. Ne souhaitant pas rester en tant que deuxième gardien, le Costaricien serait très intéressé par le projet de la Juventus. Tout comme Angel Di Maria, dont la situation actuelle est conflictuelle au PSG. Deux arguments de poids en faveur de Leonardo, qui pourrait faire une très belle opération lors du mercato estival.













Par Matthieu